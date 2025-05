Bitget Wallet lança nova identidade de marca e o movimento “Criptomoedas para todos”

Com o apoio de um crescimento de 300% no número de usuários, a Bitget Wallet revela um novo design e uma campanha de US$ 1 milhão para inserir as criptomoedas no uso cotidiano de pessoas em todo o mundo

SAN SALVADOR, El Salvador, May 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget Wallet, principal carteira de criptomoedas de autocustódia, revelou uma nova identidade de marca para refletir sua evolução para uma carteira de criptomoedas de serviço completo, projetada para o uso diário. Com mais de 80 milhões de usuários, a Bitget Wallet expandiu estrategicamente suas ofertas além de negociação e ganhos para descoberta on-chain e pagamentos globais. Com um novo logotipo que simboliza simplicidade e direção, o aplicativo implementou uma interface mais simplificada e amigável para tornar as criptomoedas mais intuitivas para todos. A Bitget Wallet segue o lema inclusivo – Criptomoedas para Todos –, mas agora, como parte de uma iniciativa mais abrangente, o Movimento Criptomoedas para Todos, que visa integrar o próximo bilhão de usuários. Com isso, a organização planeja incentivar a comunidade com uma doação de mais de US$ 1 milhão como gesto de agradecimento pelo apoio.

“O papel das carteiras está evoluindo – deixando de ser uma ferramenta de nicho para se tornar uma ferramenta com utilidade real para as necessidades cotidianas”, declarou Alvin Kan, COO da Bitget Wallet. “Essa reformulação da marca faz parte de um plano de longo prazo para tornar as criptomoedas acessíveis para todos. Estamos construindo um futuro no qual interagir com criptomoedas será tão fácil quanto usar o Uber ou o PayPal”, acrescentou. O crescimento da Bitget Wallet coincidiu com o aumento da demanda por autocustódia e acesso financeiro alternativo, sobretudo em regiões onde a infraestrutura bancária é limitada. A plataforma teve um aumento de 300% no número de usuários no ano passado, com o crescimento mais rápido na África (+959%), Europa (+367%) e Oriente Médio (+350%), à medida que mais pessoas recorrem às criptomoedas como alternativa para lidar com a inflação, o acesso limitado ao sistema bancário e a instabilidade econômica, obtendo maior controle sobre suas finanças.

A reformulação da Bitget Wallet se concentra em tornar as criptomoedas mais fáceis de usar e mais práticas para as necessidades do dia a dia. Construída em torno de quatro atos principais – Negociar, Ganhar, Pagar e Descobrir –, a carteira permite que os usuários acompanhem tendências de mercado, explorem novos tokens e negociem em mais de 130 blockchains com um clique. Em regiões selecionadas, um novo Modo Simples será lançado com o objetivo de proporcionar uma experiência simplificada para usuários iniciantes em criptomoedas. Para oferecer suporte ao uso seguro, este modo inclui proteções como monitoramento de riscos em tempo real e seleção de transações, ajudando os usuários a navegar nas finanças on-chain com mais segurança.

A Bitget Wallet está entre as primeiras a lançar uma loja no aplicativo e continua sendo a única grande carteira de autocustódia que oferece flexibilidade total para pagamentos, incluindo cartões de criptomoedas, leituras de código QR e compras diretas. A loja oferece suporte a mais de 300 marcas nos segmentos de jogos, dispositivos móveis, viagens e comércio eletrônico, permitindo pagamentos com criptomoedas na Amazon, Google Play, Shopee e muito mais. Integrações regionais com sistemas nacionais de pagamento QR também estão em curso. Com base nessa utilidade cotidiana, a carteira oferece recursos de rendimento para ajudar os usuários a obterem renda passiva com seus saldos de criptomoedas e planeja prestar suporte a ativos tokenizados do mundo real, como ações e ouro, conforme se expandem além dos ativos digitais.

“A Bitget Wallet se destaca pela essência das criptomoedas, que vai além da nossa visão descentralizada, servindo como uma camada de acesso essencial para negociações, ganhos e pagamentos de ativos on-chain. Os usuários agora podem contar com uma ferramenta ainda mais poderosa – simples de usar, acessível e repleta de recursos – que conecta as pessoas a oportunidades, onde quer que estejam, sempre que precisarem”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget.

Para marcar a reformulação da marca, a Bitget Wallet está lançando o Movimento Cripto para Todos em parceria com os principais projetos do ecossistema, oferecendo mais de US$ 1 milhão em recompensas e convidando os usuários a explorarem a plataforma atualizada por meio de campanhas interativas.

Mais detalhes sobre a atualização da marca e o roteiro do produto estão disponíveis no blog Bitget Wallet. Assista ao vídeo da marca no YouTube.

