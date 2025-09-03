Destaques principais

A Bitget transferirá todos os tokens BGB que controla, 440 milhões no total, para a Morph Foundation, com 220 milhões queimados imediatamente e os 220 milhões restantes bloqueados, com liberação gradual, para dar suporte ao crescimento do ecossistema.

A Morph Foundation supervisionará o BGB como o token de gás e governança da Morph , impulsionando pagamentos e serviços públicos em toda a camada.

, impulsionando pagamentos e serviços públicos em toda a camada. Os 120 milhões de usuários da Bitget e da Bitget Wallet obterão acesso direto aos inovadores protocolos descentralizados desenvolvidos na Morph e abastecidos pela BGB.

obterão acesso direto aos inovadores protocolos descentralizados desenvolvidos na Morph e abastecidos pela BGB. Grandes atualizações técnicas na infraestrutura da Morph proporcionarão maior desempenho, taxas mais baixas e prepararão a camada para escalar como uma plataforma de liquidação de ponta para pagamentos e finanças ao consumidor on-chain.

VICTORIA, Seychelles, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — É com grande alegria que a Bitget, corretora líder de criptomoedas e empresa de Web3, revela sua colaboração estratégica com seu confiável projeto de ecossistema Morph, a camada EVM para pagamentos e finanças ao consumidor on-chain. A dupla se inscreveu para aumentar a utilidade do BGB em um grande número de projetos.

Com esta parceria, a Bitget transferirá todos os tokens BGB que controla, 440 milhões no total, para a Morph Foundation. Metade dessa alocação, 220 milhões de BGB, será queimada em uma única ação, enquanto os 220 milhões de tokens BGB restantes serão bloqueados e liberados a 2% ao mês para financiar incentivos de liquidez, expansão de casos de uso e educação. A Morph se tornará a casa on-chain nativa do BGB e servirá como uma camada de liquidação principal para mais de 120 milhões de usuários no mundo todo. Neste cenário, o BGB se estabelecerá como o token de gás e governança de uma rede de alto desempenho aprimorada.

Construindo o padrão para pagamentos on-chain

A cadeia Morph preservará sua marca, equipe e direção estratégica, mantendo o foco em seu posicionamento como uma Camada 2 dedicada a pagamentos com criptomoedas e se esforçando para se tornar a infraestrutura de pagamento Web3 da próxima geração, avançando além da eficiência de custos e desempenho em direção às finanças do consumidor do mundo real em escala, com integrações entre carteiras, DeFi, stablecoins e provedores de pagamento globais.

“Com este compromisso com a Morph Foundation, a BGB está entrando em um novo capítulo como símbolo do gás e da governança da Morph. “Esta atualização expande o BGB para o token utilitário para a próxima era de finanças de consumo on-chain, impulsionando pagamentos, aplicativos e uma camada de liquidação mais ampla para milhões de usuários em todo o mundo”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget.

Expansão do BGB com a Morph

O BGB se tornará o token principal do blockchain da Morph, servindo como token de gás, governança e pagamento em toda a camada. A liquidação e a atividade PayFi serão executadas pelo BGB juntamente com as stablecoins, conferindo a ele um papel central no fortalecimento da rede Morph. Enquanto isso, a BGB continuará a colaborar com os parceiros existentes, incluindo Bitget, MEXC e Bitfinex, onde a BGB já está listada, e outras corretoras, servindo como um meio essencial para a nova mineração de tokens da Launchpool, descontos em taxas e muito mais.

No futuro, a Morph Foundation, uma organização sem fins lucrativos descentralizada, será a única responsável pelo roteiro de desenvolvimento a longo prazo da BGB, construindo o ecossistema em conjunto com a comunidade. Ele também atualizará o mecanismo de queima do BGB para vinculá-lo diretamente à atividade da rede Morph até que o fornecimento total seja reduzido para 100 milhões.

“Desde sua fundação, a Morph sempre teve um relacionamento próximo com a Bitget. Há projetos em que sempre sonhamos em colaborar, mas muito do nosso crescimento até agora tem sido trilhado de maneira autônoma. Por meio dessa iniciativa estratégica, nos enche de entusiasmo pensar que a Morph se tornará o lar das iniciativas on-chain da Bitget e apoiará os milhões de detentores de BGB em todo o mundo”, acrescentou Colin Goltra, CEO da Morph.

Crescimento de ecossistema descentralizado em escala

Para reforçar a prosperidade de longo prazo da Morph, a Bitget e a Bitget Wallet trarão suas infraestruturas completas diretamente para a Morph, consolidando serviços de pagamento, negociação e ecossistema em toda a cadeia. Isso inclui suporte nativo para emissores de stablecoins, moedas regionais e provedores de pagamento globais, dando aos desenvolvedores e comerciantes uma base incomparável para criar aplicativos descentralizados com foco em pagamentos em escala.

A plataforma Morph Rails servirá como a espinha dorsal dessa expansão, impulsionando hackathons, programas de construção e suporte direto para novos projetos. Os desenvolvedores que utilizam a Morph terão acesso à base de mais de 120 milhões de usuários da Bitget e da Bitget Wallet, conectando seus aplicativos a um dos maiores públicos on-chain do mundo. Com o apoio da Bitget, a Morph fica bem posicionada para se tornar o centro de liquidação para a próxima geração de PayFi e finanças ao consumidor.

“A BGB encontrou seu lar on-chain com a Morph, marcando um novo capítulo em sua jornada. É com grande alegria que convidamos milhões de usuários a experimentar o BGB e encontrar utilidade de maneiras totalmente novas. Nos próximos 12 meses, veremos uma aceleração da migração do BGB para a Morph Layer e parcerias mais profundas entre a Morph e a Bitget Wallet para permitir pagamentos web3 ilimitados e financiamento ao consumidor on-chain”, declarou Karry Cheung, CEO da Bitget Wallet.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa de Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget se dedica a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação, oferecendo também acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas sem custódia líder que suporta mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com recursos avançados de swaps e análises de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas de autocustódia que foi criada para tornar as criptomoedas simples e seguras para todos. Com mais de 80 milhões de usuários, ela reúne um conjunto completo de serviços de criptomoedas, incluindo swaps, insights de mercado, staking, recompensas, exploração de DApps e soluções de pagamento. Com suporte para mais de 130 blockchains e milhões de tokens, a Bitget Wallet permite negociações multicadeias contínuas em centenas de DEXs e pontes cross-chain. Apoiada por um fundo de proteção ao usuário de mais de US$ 300 milhões, ela garante o mais alto nível de segurança para os ativos dos usuários. Sua visão é Crypto for Everyone (Criptomoedas para Todos): tornar as criptomoedas mais simples, seguras e parte da vida cotidiana de um bilhão de pessoas.

Sobre a Morph

A Morph é uma camada 2 de última geração projetada para finanças de consumo on-chain. Ela oferece serviços integrados em pagamentos, poupanças, identidade e recompensas, com produtos como Morph Pay para consumidores e Morph Rails para desenvolvedores, formando a infraestrutura financeira da economia digital.

