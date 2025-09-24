VICTORIA, Seychelles, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget , principal Bolsa Universal (UEX) do mundo, anunciou uma grande atualização para Bitget Onchain, um recurso revolucionário que permite aos usuários negociar, fazer staking e gerenciar milhões de tokens on-chain diretamente de uma única conta spot da Bitget. A expansão introduz suporte para quatro blockchains líderes – Ethereum, Solana, BSC e Base – transformando Bitget Onchain de ativos selecionados em uma porta de entrada abrangente para a economia descentralizada.

Com esta atualização, a Bitget Onchain oferece uma experiência completa e fácil de usar que combina a diversidade dos mercados descentralizados com a segurança e a confiabilidade das bolsas centralizadas. Os usuários agora podem acessar milhões de tokens em várias cadeias sem a necessidade de fazer malabarismos com carteiras Web3 separadas, transferências externas ou gerenciamento de chaves privadas. Essa abordagem simplificada torna a negociação on-chain mais acessível a uma base de usuários mais ampla, mantendo as ferramentas e proteções avançadas esperadas pelos traders profissionais.

Além da ampla cobertura de várias cadeias, a Bitget também lançou Onchain Signals, um novo recurso alimentado por algoritmos de IA. Onchain Signals rastreia e filtra endereços de “dinheiro inteligente” de alta qualidade em blockchains, fornecendo aos usuários alertas de token em tempo real e insights acionáveis. Com recursos de negociação com um clique, os usuários podem agir rapidamente sobre as oportunidades e seguir estratégias dos principais participantes do mercado, melhorando a eficiência e o sucesso em suas operações on-chain.

A segurança permanece no coração da Bitget Onchain. Todos os tokens são pré-selecionados, com salvaguardas adicionais para ativos de alto risco, garantindo que os usuários se beneficiem da proteção de nível de bolsa enquanto exploram o ecossistema aberto on-chain.

A atualização Onchain marca mais um passo em direção à visão de longo prazo da Bitget de construir a Bolsa Universal (UEX). Como o modelo de bolsa de próxima geração, a UEX suportará todos os criptoativos negociáveis, ao contrário das CEXs atuais, que suportam principalmente apenas algumas centenas de tokens convencionais. Além disso, o raio de serviço da UEX não se limitará a criptomoedas – ativos premium globais, como ações, ETFs, ouro e forex, serão negociáveis na UEX. Não se trata apenas de combinar as vantagens da CEX e da DEX, mas de uma fusão de tecnologia e filosofia. Embora a maioria das bolsas globais tenha começado a experimentar integrações Web3 ou cobertura parcial on-chain, a Bitget já avançou ainda mais com contas unificadas, suporte total a ativos em vários blockchains e inteligência de trading orientada por IA. A Bitget é a primeira bolsa a oferecer essa experiência, onde os usuários podem acessar a confiabilidade da CEX e a diversidade da DEX em um só lugar.

“A Bitget Onchain está quebrando as barreiras entre CEX e DEX, oferecendo acessibilidade e segurança em um só lugar”, disseGracy Chen, CEO da Bitget. “Ao expandir a cobertura para milhões de tokens nos principais blockchains e introduzir sinais Onchain com inteligência artificial, estamos oferecendo aos usuários a maneira mais inteligente e segura de negociar on-chain. Essa atualização também representa o núcleo da visão da UEX – ajudando os usuários a negociar de forma mais inteligente em todos os mercados, on-chain e além.”

Com a Bitget Onchain, os usuários obtêm acesso incomparável ao universo de tokens descentralizados em um ambiente seguro, simplificado e fácil de usar, mantendo o papel da Bitget como líder global na construção do futuro das finanças.

Para mais informações sobre a Bitget Onchain, acesse aqui .

