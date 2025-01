Bitget s’associe à la Kaia Foundation en vue de favoriser l’écosystème des mini-Dapps sur LINE Messenger

VICTORIA, Seychelles, 22 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale Bourse de crypto-monnaie et société Web3, a le plaisir d’annoncer la conclusion d’un partenariat stratégique avec la Kaia DLT Foundation destiné à accélérer la croissance de l’écosystème des mini-Dapps alimenté par la blockchain Kaia dont le lancement a eu lieu aujourd’hui sur LINE Messenger. Cette collaboration se concentrera sur l’identification des mini-Dapps à fort potentiel tout en offrant un soutien complet en matière d’incubation, de conseil, de cotation et de stratégies de mise sur le marché afin de favoriser leur réussite.

Réputée pour son architecture innovante et son souci de simplicité, la blockchain Kaia s’est positionnée comme une pionnière de l’espace Web3 en Asie. Sa capacité unique à s’interfacer de manière transparente avec les plateformes Web2 telles que LINE Messenger a attiré une attention considérable. En 2024, Kaia a ainsi franchi un cap important en dépassant les 2 millions de portefeuilles actifs uniques et les 13 millions de transactions au total, avec plus de 9 000 contrats actifs déjà déployés sur sa chaîne. Cette croissance impressionnante témoigne de la solide base technique de Kaia ainsi que de l’évolutivité dont elle a su faire preuve afin de soutenir un écosystème décentralisé florissant.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat : « En 2024, notre vaste collaboration avec l’écosystème TON a apporté à l’industrie du Web3 de nouveaux flux d’utilisateurs sans précédent, démontrant ainsi l’immense potentiel de rapprochement entre le Web2 et le Web3. Nous sommes fermement convaincus que le plébiscite de l’adoption du Web3 par les utilisateurs du Web2 restera un objectif essentiel en 2025. En nous associant à la Kaia Foundation, nous souhaitons mettre au jour et dynamiser des mini-Dapps exceptionnelles sur LINE Messenger, ce qui favorisera l’innovation et l’adoption dans cet espace en évolution rapide. »

Le Dr Sam Seo, président de la Kaia DLT Foundation, a déclaré : « Grâce à son expertise inégalée en matière de rayonnement sur le marché mondial, Bitget continue de s’imposer comme un leader de la dynamisation des projets Web3. Cette collaboration avec Bitget marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour l’écosystème Kaia à l’heure où nous collaborons à l’identification et à l’amplification de la prochaine génération de mini-Dapps. Avec le soutien de Bitget, nous sommes convaincus que la blockchain Kaia est appelée à devenirune pierre angulaire de l’innovation Web3. »

Le même jour, la Kaia Foundation a officiellement lancé le portail Dapp, qui comptait initialement 30 mini-Dapps sélectionnées. Toutes les Dapps sont construites sur la blockchain Kaia et accessibles directement depuis LINE Messenger, une application de chat à la mode fréquentée par plus de 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Cette initiative permettra à Kaia d’apporter des services décentralisés au grand public.

À propos de Kaia

Kaia est une blockchain publique de haute performance qui met le Web3 à la portée de centaines de millions de personnes dans l’ensemble de l’Asie. Née de la fusion des blockchains Klaytn et Finschia, initialement développées respectivement par Kakao et LINE, Kaia représente le plus grand écosystème Web3 d’Asie. Ce dernier est par ailleurs intégré aux messageries Kakaotalk et LINE, qui comptent une base d’utilisateurs combinée de plus de 250 millions de personnes, permettant ainsi à l’ensemble des utilisateurs de découvrir le Web3 avec la facilité et la rapidité du Web2 dans le cadre de leur superapplication de messagerie préférée afin de se connecter, de créer, de collaborer et de contribuer à l’écosystème. Pour en savoir plus, consultez le site www.kaia.io.

À propos de la Kaia DLT Foundation

Basée à Abu Dhabi, la Kaia DLT Foundation a été créée en 2024 dans le but d’élargir l’écosystème de Kaia, une plateforme mondiale de blockchain de couche 1. Nous favorisons l’adoption et le développement de nouvelles technologies afin de garantir que Kaia remplisse son rôle de plateforme blockchain accessible, transparente et durable pour les développeurs et les utilisateurs. Nous facilitons également le processus décisionnel de manière à ce que l’écosystème poursuive son développement de façon optimale dans le paysage en évolution rapide de la blockchain.

