Bitget registra volume total de negociação de US$ 2,08 trilhões no primeiro trimestre de 2025; negociação à vista subiu 159% trimestre a trimestre

VICTORIA, Seychelles, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3, encerrou o primeiro trimestre de 2025 com US$ 2,08 trilhões em volume total de negociação, incentivado por um aumento acentuado de 159% nas negociações à vista, que atingiram US$ 387 bilhões. O aumento ocorreu em meio a uma maior participação no mercado e impulso sustentado em novas listagens e linhas de produtos principais.

O crescimento de usuários permaneceu forte. A Bitget adicionou 4,89 milhões de usuários à sua plataforma CEX e 15 milhões de usuários à Bitget Wallet apenas no primeiro trimestre, elevando a base global de usuários da plataforma para mais de 120 milhões – um aumento de quase 20%. O token nativo da Bitget, o BGB, teve um trimestre volátil, mas com saldo positivo. O período também marcou a introdução de um roteiro renovado para o BGB, destacando maior utilidade em staking, participação no Launchpad e integrações com novos ecossistemas DeFi. Um cronograma trimestral de queima de tokens segue ativo para gerenciar as pressões de oferta no mercado.

A segurança permaneceu como prioridade, especialmente após um recorde de US$ 2,1 bilhões perdidos em ataques cibernéticos ao setor de criptoativos. A Bitget transferiu cerca de US$ 100 milhões em ETH para a Bybit após uma violação de segurança, um movimento que sinalizou uma rara, porém crucial, colaboração entre bolsas em tempos de crise. Enquanto isso, a Prova de Reservas da Bitget manteve-se consistentemente acima da marca de 130% ao longo do primeiro trimestre. Seu Fundo de Proteção cresceu de US$ 495 milhões em janeiro para US$ 514 milhões em março, refletindo uma tendência cautelosa, porém ascendente, nas reservas de ativos.

“O desempenho deste trimestre mostra o valor de manter agilidade em um ambiente volátil. No próximo trimestre, continuaremos focando em uma infraestrutura de nível institucional e reforçaremos nossa presença no Web3 por meio do nosso ecossistema. A conformidade segue sendo um pilar essencial, à medida que a bolsa navega por uma supervisão global mais rigorosa, mantendo-se fiel ao seu propósito: ajudar os usuários a negociar com mais inteligência”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Além do desempenho dos produtos, a Bitget expandiu sua presença global por meio de eventos presenciais e iniciativas direcionadas. A empresa entrou no mundo do automobilismo ao patrocinar o piloto brasileiro Flávio Sampaio na Porsche Carrera Cup 2025 e realizou encontros focados no Ramadã no Oriente Médio e Norte da África e na Ásia. Mais de 60.000 refeições foram distribuídas durante o mês sagrado, graças a doações de parceiros locais.

A iniciativa Blockchain4Her, lançada em 2024 com US$ 10 milhões destinados à implantação de longo prazo, comemorou seu primeiro aniversário. O programa deu as boas-vindas a três novos embaixadores e realizou ativações no Sudeste Asiático e na Europa Oriental com o objetivo de integrar mais mulheres à Web3.

A Bitget também avançou em sua infraestrutura e integrações. A ferramenta de operação com suporte de IA, Bitget Seed, foi lançada para identificar e listar tokens em estágio inicial com fortes sinais on-chain. As integrações com Zen e o Callpay aprimoraram as plataformas fiduciárias na Europa e na África do Sul. A liquidez do BGB foi ainda mais ampliada por meio das integrações com a Morph Chain e a Bulbaswap.

A Bitget continua a expandir sua infraestrutura, atrair novos usuários e otimizar sua operação para uma maior resiliência. Com um pipeline de usuários robusto, aumento da atividade de tokens e novas parcerias em andamento, a plataforma está pronta para outro trimestre forte.

Para acessar o relatório completo do primeiro trimestre de 2025, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados nem o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser procurado, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b44f8d0-d6b3-40ae-a53f-5e2a7967d105

GlobeNewswire Distribution ID 1001080447