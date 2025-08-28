Search
Bitget Launchpool traz Bitlayer (BTR) ao mercado com mais de 2,7 milhões em recompensas

VICTORIA, Seychelles, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget principal exchange de criptomoedas e empresa de Web3, anunciou que o Bitlayer (BTR) estará disponível para negociação à vista na Innovation Zone (Zona de Inovação). Os depósitos do par BTR/USDT abrem em 27 de agosto de 2025, às 04h (UTC), a negociação começa em 27 de agosto de 2025, às 11h (UTC), e os saques estarão liberados a partir de 28 de agosto de 2025, às 12h (UTC). Além de estar disponível para negociação à vista, a Bitget vai lançar uma campanha exclusiva de recompensas Launchpool.

A campanha Launchpool oferecerá 2.756.000 BTR em recompensas totais. Usuários elegíveis podem participar bloqueando BGB ou BTR durante o evento, que vai de 27 de agosto de 2025, 11h, até 30 de agosto de 2025, 11h (UTC). No pool de BGB, os usuários podem bloquear entre 5 e 50.000 BGB, com limites máximos determinados pelo nível VIP, para concorrer a uma parcela de 2.466.000 BTR. No pool de BTR, os usuários podem bloquear entre 20 e 20.000 BTR para receber uma parte de 290.000 BTR.

O Bitlayer é pioneiro na primeira implementação do BitVM. Ao unir segurança incomparável com um motor de contratos inteligentes ultrarrápido, o Bitlayer desbloqueia todo o potencial do DeFi no Bitcoin.

Construído sobre a arquitetura de segurança nativa do Bitcoin, o Bitlayer está desenvolvendo o BitVM Bridge de confiança minimizada, um ativo gerador de rendimento YBTC e um Bitcoin Rollup de alta capacidade — trazendo utilidade real, velocidade e composabilidade para o Bitcoin, e estabelecendo uma infraestrutura DeFi completa para o ecossistema Bitcoin.

A Bitget continua expandindo seus serviços, consolidando-se como uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas. A exchange consolidou sua reputação oferecendo soluções inovadoras que permitem aos usuários explorar criptomoedas dentro de um ecossistema seguro CeDeFi. Com uma ampla seleção de mais de 800 pares de criptomoedas e o compromisso de expandir para mais de 900 pares, a Bitget conecta usuários a diversos ecossistemas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, Base e TON. A adição do Bitlayer ao portfólio da Bitget representa um passo significativo na expansão de seu ecossistema, adotando inovações DeFi nativas do Bitcoin, desbloqueando contratos inteligentes seguros, rollups de alta capacidade e ativos geradores de rendimento, trazendo mais velocidade, utilidade e composabilidade para a rede Bitcoin.

Para mais detalhes sobre o Bitlayer, visite aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal exchange de criptomoedas e empresa de Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget se dedica a ajudar os usuários a negociarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação, oferecendo também acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e outros preços de criptomoedas. A Bitget Wallet é uma das principais carteiras de criptomoedas não custodiais, compatível com mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com recursos avançados de swaps e análises de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceira Oficial de Criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do Oriente, Sudeste Asiático e América Latina. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget uniu forças com o UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No universo do automobilismo, a Bitget é a exchange de criptomoedas exclusiva parceira do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para mais informações, acesse: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de imprensa, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Recomenda-se que os investidores aloquem apenas recursos que possam perder, sem comprometer sua situação financeira. O valor de qualquer investimento pode ser impactado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados, assim como o capital investido não seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

A foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4bb578e6-6d26-43c7-88f5-d72daa2a2894

