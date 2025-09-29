Bitget lança prova de reservas em setembro de 2025, liderando com taxa de reserva de 186% e inovações de segurança UEX

VICTORIA, Seychelles, Sept. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a maior Corretora Universal (UEX) e Web3 do mundo, divulgou seu relatório de Prova de Reservas (PoR) de setembro de 2025 como parte de seu compromisso mensal de transparência e proteção ao usuário. Os dados mais recentes revelam que a Bitget continua mantendo reservas bem acima do padrão do setor, com uma taxa de reserva total de 186% nos principais ativos.

Em 23 de setembro de 2025, a Bitget detinha 30.753,11 BTC em reservas contra 9.395,3 BTC em ativos de usuário, com uma forte taxa de reserva de 327%.

Para USDT, a corretora detém 1.945.761.538,54 USDT, em comparação com 1.933.854.152,4 USDT em ativos de usuários, assegurando uma taxa de reserva de 101%. As reservas de ETH da Bitget são de 308.082,22 ETH contra 139.140,23 ETH em participações de usuários, representando uma forte taxa de reserva de 221%. Além disso, a Bitget mantém 143.625.499,13 USDC em reservas contra 114.492.072,13 USDC em ativos de usuários, mostrando uma sólida taxa de reserva de 125%. Em setembro de 2025, os ativos de usuários da Bitget aumentaram decisivamente: o BTC aumentou 22% mês a mês (de 7.681 para 9.395) e o USDC subiu 33% MoM (de US$ 86,0 milhões para US$ 114,5 milhões).

Esses números fortalecem ainda mais a reputação da Bitget como uma das corretoras de criptomoedas mais transparentes e seguras do setor. Ao manter consistentemente mais de 100% dos depósitos de usuários em todos os principais ativos, a Bitget define a referência para segurança de ativos e gerenciamento de risco. A publicação contínua de relatórios de Prova de Reservas (PoR) verificados pelo método Merkle Tree permite que os usuários validem seus saldos de conta de forma independente, garantindo que seus fundos permaneçam plenamente garantidos o tempo todo.

“A transparência e a proteção ao usuário estão profundamente enraizadas em tudo o que fazemos na Bitget. Alcançar uma taxa de reserva de 186% neste mês mostra um compromisso com a proteção dos ativos dos usuários e a construção de confiança em nossa comunidade. À medida que avançamos em nossa visão de Corretora Universal (UEX), uma de nossas principais prioridades é fornecer segurança aprimorada. Por meio de um modelo de custódia híbrido, filtragem avançada de risco e um fundo de proteção superior a US$ 700 milhões, combinamos a autonomia do usuário com salvaguardas de nível institucional, elevando o padrão para todo o setor,” declarou Gracy Chen, CEO da Bitget.

Com esta atualização de setembro, a Bitget permanece na vanguarda da publicação de relatórios PoR independentes e com suporte de excedentes, acelerando o desenvolvimento do modelo UEX. Ao priorizar as melhores medidas de segurança e proteções robustas ao usuário, a Bitget está moldando um futuro de trading mais seguro, transparente e, em última análise, centrado no usuário.

Para verificar a prova de reservas atualizada, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real em uma única plataforma. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com suas ferramentas de trading alimentadas por IA, interoperabilidade entre tokens no Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de um acesso mais amplo a ativos do mundo real. No lado descentralizado, Bitget Wallet é a principal carteira de criptomoedas sem custódia, suportando mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados à plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Uma foto acompanhando este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1fcab137-24cc-424a-9636-245a61e50f27

GlobeNewswire Distribution ID 1001130292