Bitget lança a Fase 7 do Stock Futures Rush com US$ 280.000 em ações tokenizadas da Tesla (TSLA) disponíveis para compra

VICTORIA, Seychelles, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, anunciou hoje a Fase 7 do Stock Futures Rush, uma nova campanha de trading que oferece aos usuários a chance de ganhar uma parte de US$ 280.000 em ações tokenizadas equivalentes da Tesla (TSLA), com um prêmio individual máximo de US$ 8.000 em TSLA. A promoção estará ativa de 24 de novembro, às 21h30 (UTC+8), até 29 de novembro, às 4h (UTC+8).

A Fase 7 apresenta três linhas de atividade distintas. Em primeiro lugar, a promoção Mystery Box garante que todos os usuários participantes que completarem até três tarefas diárias receberão uma recompensa enquanto os estoques durarem. Na segunda atividade, os traders ganham créditos ao atingirem metas diárias de volume de futuros, o que lhes dá a oportunidade de receber uma parte dos US$ 80.000 em ações TSLA. O limite de qualificação será anunciado um dia após o término da promoção.

Por fim, o desafio do ranking concede o maior prêmio —de US$ 8.000 em TSLA — a um único vencedor, além de recompensas escalonadas, no total de US$ 150.000 em TSLA, para os usuários com o maior volume de compras de contratos futuros durante a promoção. Os pares de futuros elegíveis incluem TSLAUSDT, AAPLUSDT, NVDAUSDT, MSTRUSDT, GOOGLUSDT, CRCLUSDT, COINUSDT, MSFTUSDT, AMZNUSDT, QQQUSDT e METAUSDT. As operações realizadas via API e as negociações regulares serão consideradas na avaliação de elegibilidade, porém as subcontas institucionais e as PRO estão excluídas.

Ao combinar a exposição tradicional a ações com a flexibilidade nativa das criptomoedas, a Bitget continua a expandir o acesso aos mercados globais por meio do seu modelo UEX, tornando ferramentas e oportunidades avançadas acessíveis a uma ampla variedade de investidores.

Para consultar o conjunto completo de regras da campanha e atualizações em tempo real, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, atendendo mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens criptográficos, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum, XRP e a outros preços de criptomoedas, tudo em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente, com suas ferramentas de negociação impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, o Bitget Wallet é um aplicativo de finanças do dia a dia, criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte da sua rotina financeira. Atendendo a mais de 80 milhões de usuários, ela conecta os trilhos da blockchain às finanças do mundo real, oferecendo uma plataforma tudo-em-um para entrada e saída de capital, negociação, ganhos e pagamentos, de forma ininterrupta.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem apresentar volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado, e há a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por eventuais perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9a3d62e-744d-40b3-8ff1-cbfa4b6b1db7

GlobeNewswire Distribution ID 1001141447