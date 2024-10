Bitget integra índices GMCI que permitem operação com curadoria segura

VICTORIA, Seychelles, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a principal bolsa de criptomoedas do mundo e empresa Web3, anunciou a adição dos índices GMCI ao seu mercado futuro, permitindo que os traders acessem uma gama diversificada de ativos com segurança. Os índices GMCI são selecionados com base em critérios rígidos para garantir uma visão geral verificada do mercado. Para que uma moeda seja incluída nos índices GMCI, ela deve ser operada regularmente em pelo menos uma das oito principais bolsas centralizadas (CEXs) com volume de operação suficiente.

Além disso, cada moeda deve ter o apoio de pelo menos um dos três custodiantes, assegurando a integridade e segurança dos ativos. Os índices se concentram em moedas com capitalização de mercado circulante transparente. As informações sobre a capitalização de mercado circulante são obtidas da CoinMarketCap e da CoinGecko, e as informações sobre preços em tempo real são obtidas da Coin Metrics, que também atua como agente de cálculo de índice GMCI terceirizado.

O índice GMCI 30 se destaca por apresentar as 30 principais moedas do universo de ativos GMCI, excluindo stablecoins, wrapped assets e staked assets, como USDC, WBTC e stETH. Este índice fornece aos traders exposição a um conjunto abrangente dos principais ativos digitais, capturando os movimentos mais amplos do mercado, mantendo a diversificação e reduzindo a concentração excessiva em qualquer ativo único.

“Na Bitget, priorizamos a segurança de nossos usuários e, ao mesmo tempo, oferecemos inovação de classe mundial. Isso se alinha com a estratégia mais ampla da Bitget de acelerar a utilidade e a adoção em massa de criptomoedas em um ecossistema seguro e protegido”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Com a oferta de um conjunto selecionado de ativos garantidos por custodiantes confiáveis, nosso objetivo é capacitar os traders com opções informadas e diversificadas para facilitar ainda mais o gerenciamento do patrimônio”, acrescentou.

O rebalanceamento ocorre mensalmente, na última sexta-feira de cada mês, com ajustes feitos de acordo com a capitalização de mercado circulante das moedas. Esse processo garante que os índices permaneçam atualizados com as flutuações do mercado, permitindo que reflitam as tendências atuais e os movimentos de preços com precisão. Embora as posições de token individuais sejam limitadas a 25% durante o rebalanceamento, elas podem flutuar com base no desempenho do preço, oferecendo uma representação dinâmica do momento do mercado ao longo do mês.

O índice GMCI Meme atende ao crescente interesse em moedas meme, um segmento que atraiu atenção significativa e volume de operação dentro da comunidade cripto. Esse índice inclui as principais moedas meme negociadas em algumas bolsas selecionadas, permitindo que os usuários aproveitem as tendências emergentes de moedas meme com segurança.

“Nossa colaboração com a Bitget para lançar um contrato perpétuo no índice GMCI 30 é um passo significativo na expansão da acessibilidade de nossas soluções de índice para um mercado mais amplo. Como uma bolsa de criptomoedas líder em termos de volume de operação e inovação, a Bitget compartilha nossa visão de fornecer produtos confiáveis e de ponta para a comunidade de trading. Isso representa o início de outras parcerias que farão com que os índices GMCI sejam usados como referência em produtos de operação inovadores nas principais plataformas”, disse Maarten Botman, CEO da GMCI.

Os índices GMCI oferecem exposição a uma série de ativos e ajudam os traders a percorrer diversos segmentos de mercado. Os índices GMCI conferem a robustez e a transparência a que os investidores estão acostumados nos mercados financeiros tradicionais, ao mesmo tempo em que se valem da experiência em criptografia, como a Bitget. Com isso, os usuários da Bitget agora podem acessar os índices GMCI na plataforma, incluindo os índices de moedas meme.

Para começar, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading, robô de IA e outras soluções de operação. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos Web3 abrangentes, incluindo funcionalidade de carteira, swap, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais. A Bitget inspira as pessoas a adotarem criptomoedas por meio de colaborações com parceiros confiáveis, incluindo ser o Parceiro Oficial de Criptomoedas da Principal Liga de Futebol Profissional do Mundo, LALIGA, no Leste, Sudeste Asiático e América Latina, bem como um parceiro global dos atletas olímpicos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei).

Para mais informações, visite: Site | X | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e que não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas incorridas pelo usuário. Nada do que aqui foi dito deve ser interpretado como aconselhamento financeiro.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/459f37c8-cd0b-4be2-a7ba-6fcfd6f5e43e

GlobeNewswire Distribution ID 1000996827