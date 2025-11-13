Bitget ilumina o UNTOLD Dubai com torre de LED imersiva e experiência global para fãs

VICTORIA, Seychelles, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, retornou como parceira oficial do UNTOLD Dubai após o sucesso do UNTOLD Romania, trazendo a energia do Web3 para um dos festivais de música mais celebrados do mundo. De 6 a 9 de novembro, mais de 180.000 fãs se reuniram no Dubai Parks & Resorts para quatro noites de música, luz e arte digital, todas ancoradas pela icônica torre de LED de 10 metros da Bitget, o centro do palco principal do festival.

Projetada pelo renomado artista holandês Julius Horsthuis, a torre de LED apresentou sete loops de VJ personalizados, cada um representando um ano da jornada da Bitget desde 2018. O estande em si tornou-se um polo de energia, atraindo multidões para lançamentos de mercadorias em edição limitada, interações com fãs e performances espontâneas. O universo cripto encontrou a cultura quando Hardy Singh, um dos criadores mais reconhecidos da Índia e de Dubai e o mais novo Principal Líder de Opinião (KOL) da Bitget, realizou uma performance surpresa de bhangra que incendiou o espaço do festival.

“Estou orgulhoso de combinar Web3 e cultura de uma forma que conecta com as pessoas”, declarou Hardy. “Fizemos uma apresentação de bhangra no estande, sem esperar quão grande seria a multidão. Entrar no espaço cripto, depois de muitos anos, fez total sentido com a Bitget. Conheci a Bitget pela primeira vez no UNTOLD Romania e, alguns meses depois, aqui estou, não apenas como usuário, mas também como parte da equipe, e sinto-me muito orgulhoso de compartilhar minha experiência com a Bitget com meus seguidores.”

A ativação da Bitget no local atraiu criadores, KOLs e VIPs de todo o universo da Web3 e da música, misturando o engajamento da comunidade à euforia do festival e a momentos incríveis no palco principal, pouco antes das apresentações de artistas como Armin Van Buuren, Steve Aoki, Martin Garrix e J Balvin. Por meio de campanhas sociais como sorteio de ingressos #GearUp, Pulsar Money Vault Challenge e compartilhamento de playlists no Spotify, a marca trouxe os fãs diretamente à experiência, dando aos vencedores a chance de participar do festival, conhecer a equipe e garantir mercadorias exclusivas da Bitget.

“Esta parceria é uma celebração do que acontece quando tecnologia encontra paixão”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “Assim como a música evolui, o cripto também evolui, e à medida que a Bitget se transforma em uma Corretora Universal, estamos mostrando ao mundo que finanças podem ser tão criativas, humanas e inspiradoras quanto a própria arte.”

Ignacio Aguirre Franco, recém-nomeado Diretor de Marketing, anunciado oficialmente durante o festival em 7 de novembro, compartilhou sua perspectiva sobre a parceria e a direção criativa da Bitget.

“Nosso objetivo na Bitget é tornar o Web3 tangível, mostrar que os ativos digitais não estão confinados a gráficos e telas, mas podem viver, respirar e se mover com a cultura”, declarou Ignacio, Diretor de Marketing da Bitget. “O UNTOLD Dubai foi mais do que uma parceria; foi uma declaração do que a Corretora Universal representa: criatividade, inclusão e o poder da experiência.”

“A presença da Bitget no UNTOLD Dubai mostra como a tecnologia pode amplificar a cultura. A torre de LED não era apenas uma instalação digital; era um símbolo vivo de criatividade, inovação e conexão. A música e os festivais são portas de entrada culturais para a adoção em massa. Quando marcas Web3 aparecem em experiências culturais, a tecnologia se torna mais acessível. Não é necessário explicar blockchain quando as pessoas sentem seu valor por meio de recompensas, acesso à comunidade ou colecionáveis digitais exclusivos. “É aí que a emoção encontra a inovação e onde o futuro do engajamento dos fãs realmente começa”, declarou Bogdan Radulescu, Diretor de Negócios e Cofundador do UNTOLD.

Com sua presença no UNTOLD Dubai, a Bitget, mais uma vez, provou que a inovação não diz respeito apenas à tecnologia, mas também à conexão. Como Corretora Universal (UEX), a Bitget continua a conectar mundos, convidando milhões de pessoas a negociar, criar e realmente Feel the ₿eat (Sentir o ₿eat).

