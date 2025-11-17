Bitget firma parceria com a Tiger.com, trazendo ferramentas de alta velocidade para day traders

VICTORIA, Seychelles, Nov. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, anunciou uma nova parceria com a Tiger.com, um terminal de trading profissional construído para precisão, velocidade e estratégia. A colaboração permite que os traders se conectem diretamente à Bitget, por meio da plataforma da Tiger, em segundos, criando um ambiente perfeito para day trading e análise de mercado avançada.

Escolhida por mais de 300.000 usuários de todo o mundo, a Tiger.com oferece acesso a criptomoedas, ações, futuros e Forex, tornando-se um ecossistema completo para traders que valorizam desempenho e adaptabilidade. Sua interface abrangente oferece suporte a uma ampla variedade de ferramentas técnicas, incluindo visualizações personalizáveis da profundidade de mercado, feeds de clusters e negociações, gráficos avançados com mais de 60 indicadores e módulos robustos de gerenciamento de risco. A plataforma também apresenta simuladores de treinamento e ferramentas de reprodução de estratégias, dando aos traders a capacidade de testar, aprender e otimizar seu desempenho em condições reais.

A parceria traz a alta liquidez, a execução rápida e a infraestrutura de nível institucional da Bitget para a comunidade da Tiger, permitindo que os usuários executem suas estratégias com o mesmo nível de eficiência adotado pelos melhores profissionais.

“Esta parceria visa capacitar a comunidade de trading com ferramentas que correspondam à sua ambição”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “A liquidez e a segurança da Bitget, combinadas ao ambiente de trading preciso da Tiger, oferecem uma experiência verdadeiramente profissional para traders ativos. Juntos, estamos integrando velocidade, profundidade e estratégia em um ecossistema perfeito.”

CEO da Tiger.com, “Nosso objetivo sempre foi fornecer aos traders um espectro completo de soluções projetadas para atender aos seus objetivos nos mercados financeiros e de criptomoedas — desde a variedade de ativos e análise técnica até velocidade de execução. A parceria com a Bitget confere outra dimensão a essa missão, dando aos nossos usuários acesso direto a uma das corretoras mais inovadoras e líquidas do mundo.”

Com o objetivo de aprimorar a experiência de trading por meio de ferramentas especializadas e de uma interação mais inteligente com o mercado, a colaboração com a Tiger.com baseia-se na crença fundamental de que os usuários devem negociar de forma mais inteligente, não com mais esforço. Essas parcerias apoiam o desenvolvimento da Bitget em uma Corretora Universal (UEX), na qual a experiência do usuário, a liquidez e os produtos de nível profissional se unem para redefinir a negociação contemporânea.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários e oferecendo acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com suas ferramentas de trading impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens no Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, Bitget Wallet é a principal carteira de criptomoedas sem custódia, oferecendo suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, além de swaps avançados e insights de mercado integrados à plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção das criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado, e há a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por eventuais perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

