VICTORIA, Seychelles, March 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3, anunciou uma grande atualização em seu serviço de Empréstimos Institucionais, permitindo que clientes institucionais peguem fundos emprestados para negociar em todos os pares de negociação à vista disponíveis na plataforma. Essa melhoria estratégica oferece aos usuários institucionais maior flexibilidade e eficiência de capital à medida que exploram estratégias de negociação diversificadas.

O programa de Empréstimo Institucional oferece pacotes de empréstimos personalizados para clientes profissionais, permitindo que tenham acesso a liquidez em grande escala com taxas de juros competitivas. Com a última atualização, os ativos emprestados agora podem ser aplicados a mais de 800 spot tokens listados na Bitget, expandindo significativamente o escopo das oportunidades de negociação e hedge.

“As instituições desempenham um papel essencial no aumento da liquidez e da estabilidade do mercado de criptomoedas. Expandir nosso alcance entre os traders institucionais é uma das principais estratégias da Bitget para 2025”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Para lidar com o ritmo acelerado das criptomoedas, as instituições precisam de acesso flexível, escalável e eficiente ao capital. Ao ampliar nosso suporte de empréstimos a todos os pares à vista, estamos removendo barreiras operacionais e capacitando as instituições a executar estratégias complexas, fazer hedge dos riscos e aproveitar oportunidades sem limitações na cobertura de ativos.”

A Bitget oferece um processo de empréstimo institucional seguro e integrado. Os clientes podem se inscrever diretamente por meio do portal institucional da Bitget, onde as linhas de crédito e prazos personalizados são determinados com base nos perfis individuais e no histórico de negociações. Atualmente, a Bitget suporta o USDT como moeda de empréstimo, com mais de 50 tipos de ativos aceitos como garantia, incluindo BTC, ETH e USDC. A alavancagem máxima disponível é de 5x, com prazos de empréstimo de até 12 meses. Nos próximos meses, a Bitget também expandirá o suporte a empréstimos institucionais para incluir a negociação de derivativos.

Essa mudança está alinhada ao compromisso mais amplo da Bitget de atender a clientes institucionais com infraestrutura de classe mundial. No início deste ano, a plataforma lançou serviços OTC dedicados e soluções de custódia atualizadas em colaboração com parceiros licenciados, como Cobo e Fireblocks, para criar uma oferta institucional completa.

Mais detalhes sobre o programa de Empréstimo Institucional da Bitget serão compartilhados em breve.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazerem trading de maneira mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outros preços de criptomoedas. A Bitget Wallet, anteriormente conhecida como BitKeep, é uma carteira de criptomoedas multicadeia de padrão internacional que oferece uma variedade de soluções completa para Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, um mercado de NFTs, um navegador DApp e muito mais.

A Bitget lidera a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a parceira oficial de criptomoedas com a LALIGA, a principal liga de futebol do mundo nos mercados do LESTE e SUDESTE ASIÁTICOS e AMÉRICA LATINA, além de parcerias globais com atletas turcos de renome, como Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), tudo isso para inspirar a comunidade global a adotar as criptomoedas.

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas fundos que possam perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que o investimento principal não seja recuperado. Assessoramento financeiro independente deve sempre ser buscado, e a posição e experiência financeira pessoal devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

