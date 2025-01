Bitget étend l’écosystème du BGB avec l’intégration de son jeton sur la Morph Chain et un pool de liquidités de 1,1 million de dollars sur Bulbaswap

VICTORIA, Seychelles, 09 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, est ravie d’annoncer l’intégration inter-chaînes de son jeton natif, Bitget Token (BGB), sur la Morph Chain. Cette démarche stratégique marque une nouvelle étape dans l’expansion de l’écosystème on-chain du BGB ainsi que son engagement à offrir aux utilisateurs une accessibilité et une utilité renforcées.

Grâce à cette intégration, le BGB est désormais disponible sur le Morph Bridge, ce qui facilite les transferts de jetons en toute transparence sur plusieurs blockchains. Bitget a également lancé un pool de liquidité pour le BGB sur Bulbaswap, le marché central de trading et de liquidité présent sur Morph, avec une valeur totale verrouillée (TVL) supérieure à 1,1 million de dollars quelques jours après son lancement. Les utilisateurs peuvent désormais participer au pool de liquidité afin de gagner des récompenses tout en soutenant la croissance de l’écosystème du BGB.

Afin d’encourager les activités on-chain liées au BGB, les participants de The Great Token Migration (Morph Zoo Saison 2) peuvent inclure le BGB dans leurs activités de pontage pour gagner des points Morph. Les actions éligibles incluent le pontage de jetons BGB d’Ethereum vers Morph, leur pontage de Morph vers Ethereum, et la conservation de jetons BGB sur Morph afin d’accumuler des points de la saison 2. Les utilisateurs de Bitget Wallet bénéficient d’un coefficient multiplicateur de 1,2x sur les scores de pontage obtenus au cours de l’événement.

Gracy Chen, PDG de Bitget, a commenté cette intégration : « Nous restons fermement résolus dans notre engagement envers la croissance et l’utilité à long terme du BGB. En reliant le BGB à la Morph Chain et en introduisant de nouveaux pools de liquidité, nous élargissons sa portée et offrons aux utilisateurs un plus grand nombre d’opportunités. Cette intégration reflète notre vision consistant à faire du BGB une pierre angulaire des applications décentralisées et concrètes et à permettre ainsi à la communauté du BGB de participer pleinement à l’évolution de l’écosystème Web3. »

L’intégration de la Morph Chain est conforme à la stratégie plus large de Bitget visant à améliorer l’utilité du BGB dans les scénarios on-chain et off-chain. Récemment, Bitget a dévoilé un nouveau livre blanc consacré au BGB et décrivant ses projets ambitieux pour l’avenir du jeton. Les principales initiatives concernées comprennent un programme de rachat et de destruction afin d’établir un modèle déflationniste visant à soutenir la valeur à long terme. À l’issue de la première phase de cette initiative, 800 millions de BGB ont été détruits, soit 40 % de l’offre totale.

Le livre blanc décrit également des plans visant à positionner le BGB comme un actif de base pour le jalonnement, la fourniture de liquidités et les applications DeFi on-chain. De plus, Bitget travaille activement à l’intégration du BGB dans les cas d’utilisation de PayFi, ce qui permet d’obtenir une utilité concrète qui inclut les paiements pour les repas, les voyages et les achats via la carte Bitget.

En réalisant une multiplication par dix de sa progression au cours de l’année et en consolidant sa position comme l’un des jetons d’échange les plus performants, le BGB a affiché une croissance remarquable en 2024. Avec une capitalisation boursière de 74 milliards de dollars, le BGB se classe désormais au 25e rang selon CoinMarketCap.

Morph est une solution avancée de mise à l’échelle de couche 2 basée sur Ethereum. Elle est conçue pour améliorer la vitesse des transactions et réduire les coûts tout en maintenant la sécurité et la décentralisation d’Ethereum. Avec le soutien d’investisseurs de premier plan tels que DragonFly Capital, Pantera Capital et Foresight Ventures, Morph a lancé son réseau principal fin 2024 avec l’introduction d’un pontage inter-chaînes transparent et la prise en charge d’un écosystème croissant d’applications décentralisées (dApps).

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la principal bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes d’envergure mondiale proposant une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, un marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à embrasser l’avenir des cryptomonnaies.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

