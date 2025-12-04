Bitget e Julián Alvarez unem forças para mostrar como o GetAgent ajuda todos os traders a operar de forma mais inteligente

VICTORIA, Seychelles, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, lançou o segundo vídeo de sua série de colaboração com a LALIGA, desta vez estrelado pelo campeão de futebol Julián Alvarez e o assistente de criptomoedas com inteligência artificial da corretora, GetAgent. O novo filme aposta em uma reviravolta divertida: o “treinador secreto” de Alvarez não é uma pessoa, mas sim uma IA criada para pensar rápido, ler padrões e ajudar os traders a tomar decisões mais acertadas, da mesma forma que um jogador de elite analisa o campo.

O vídeo combina inteligência de campo com estratégia de negociação, mostrando como os instintos que guiam Alvarez em momentos de alta pressão refletem os sinais baseados em dados que a GetAgent fornece aos usuários em tempo real. Nos últimos meses, a GetAgent já comprovou seu apelo cultural com o Bitcoin Wallpaper Day, um evento global em que os usuários criaram artes personalizadas para o mercado de BTC por meio de IA, e com o AI Trading Camp, que orienta iniciantes em um aprendizado prático e conversacional. Em conjunto, esses pontos de contato destacam como a Bitget vem moldando uma cultura de negociação orientada por IA muito antes desta campanha. A aparição de Julián agora se torna a próxima camada dessa história, transformando o GetAgent de um produto inovador e discreto em uma personalidade que os usuários reconhecem e com a qual interagem diariamente.

Ignacio Franco, Diretor de Marketing da Bitget, disse que a colaboração evidencia uma verdade compartilhada entre o futebol de elite e o trading inteligente. “Grandes jogadores não são definidos pela sorte, mas sim pela preparação, pelo timing e pela orientação correta. A GetAgent oferece essa mesma vantagem aos traders, transformando dados brutos em decisões que podem tomar com confiança. A parceria com Julián nos permite mostrar, de forma acessível, como a inteligência certa pode mudar o jogo.”

O anúncio com Julián Alvarez dá continuidade à expansão da visão UEX da Bitget, em que inteligência artificial, ferramentas de negociação e narrativa cultural se encontram em um único ecossistema. À medida que a Bitget evolui para além dos limites de uma corretora tradicional, funcionalidades como o GetAgent tornam-se centrais numa estratégia mais ampla para fornecer aos utilizadores informações de nível profissional e uma usabilidade no dia a dia.

A melhor IA para criptomoedas está ficando ainda mais inteligente. A Bitget está preparando um novo modo para o GetAgent que levará o assistente de insights rápidos de mercado para análises mais profundas e intuitivas, ajudando os usuários a avançar da hesitação à tomada de decisões confiantes em questão de segundos.

O novo vídeo com Julián Alvarez já está disponível nas plataformas da Bitget, reforçando o compromisso da marca de unir cultura, esporte e trading inteligente na era UEX.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, atendendo mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens criptográficos, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum, XRP e a outros preços de criptomoedas, tudo em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente, com suas ferramentas de negociação impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens de Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, o Bitget Wallet é um aplicativo de finanças do dia a dia, criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte da sua rotina financeira. Atendendo a mais de 80 milhões de usuários, ela conecta os trilhos da blockchain às finanças do mundo real, oferecendo uma plataforma tudo-em-um para entrada e saída de capital, trading, ganhos e pagamentos, de forma ininterrupta.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

