Bitget e Google Developer Group ETH Zurich Fazem Parceria Para Acelerar Habilidades de Web3 e IA de Estudantes

VICTORIA, Seychelles, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, tem o prazer de anunciar sua parceria anual com Google Developer Group on Campus (GDGoC) ETH Zurich. Como parte da sua iniciativa educacional, Blockchain4Youth, a Bitget irá apoiar e organizar em conjunto vários eventos de GDG, inclusive hackathons e workshops, no próximo ano.

O Google Developer Group on Campus é um grupo comunitário universitário para estudantes interessados em tecnologia, com mais de 1.260 clubes em todo o mundo. Fundada em 2020, a filial de Zurique é uma comunidade de tecnologia voltada para os alunos da ETH Zurich, uma instituição líder global em ciência, tecnologia e engenharia que está regularmente entre as melhores universidades do mundo. A associação organiza palestras, workshops, jams de estudo, noites de hacking e eventos comunitários, reunindo desenvolvedores, designers e pesquisadores.

A parceria com a Bitget inclui a organização conjunta de várias iniciativas educacionais ao longo do ano para apoiar o desenvolvimento de conhecimento dos alunos em novas tecnologias. Durante esses encontros, a Bitget irá compartilhar sua experiência no mercado Web3 com grupos de discussão e atividades práticas. Os alunos também terão a opção de ingressar no Programa de Pós-Graduação, para uma experiência prática no setor.

Ignacio Aguirre, CMO da Bitget, comentou sobre a colaboração: “Estamos muito orgulhosos do trabalho que realizamos até agora com a comunidade do Google Developer Group no ano passado. Por meio dessa parceria de longo prazo, pretendemos promover nosso compromisso compartilhado com a inovação e a educação. O objetivo é fazer uma diferença tangível, não apenas compartilhando nossa experiência, mas também ajudando ativamente a conhecer e nutrir os criadores de amanhã. Na minha opinião, a educação continua sendo essencial para a entrada e a navegação em um mercado tão dinâmico e inovador como o setor Web3.”

“Estamos muito animados com a nossa parceria com a Bitget. Para nossos alunos em Zurique, essa parceria vai além do patrocínio, significa obter insights do mundo real. Essa colaboração nos permite ir além da teoria e fornecer à nossa comunidade de desenvolvedores habilidades práticas em negociação algorítmica e infraestrutura de blockchain”, acrescentou Dario Monopoli, Lead GDG no Campus Zurich.

Esta parceria de sucesso com o grupo GDG começou no início deste ano, com patrocínios de vários eventos ao longo do ano. Começando com o Hackathon “Build with AI” na Constructor University em maio de 2025, que reuniu 130 mentes brilhantes, o “AI acceler Hack” organizado na KU Leuven na Bélgica em outubro passado e, mais recentemente, o Devfest realizado nos escritórios do Google em Bruxelas no final de novembro.

Os próximos eventos desta parceria de longo prazo podem incluir um hackathon em colaboração com outras comunidades e encontros especiais. Esses encontros podem incluir sessões de compartilhamento de experts do setor e workshops interativos com os principais participantes do mercado. Ao participar dessas iniciativas, a Bitget deseja ajudar ativamente a comunidade Web3 a crescer e se beneficiar da ampla gama de possibilidades que a tecnologia blockchain traz para nossas vidas.

