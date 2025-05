VICTORIA, Seychelles, May 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou sua colaboração com a Cryptita Plays no projeto Enciclopédia para Jovens Aprendizes, um livro ilustrado criado para introduzir conceitos de blockchain e criptomoedas para jovens por meio de histórias envolventes e recursos visuais atrativos.

A colaboração está totalmente alinhada com as iniciativas Blockchain4Youth e Blockchain4Her da Bitget, que têm como objetivo tornar a educação em blockchain acessível para jovens e comunidades sub-representadas ao redor do mundo. A enciclopédia funciona como um novo canal para simplificar temas complexos e despertar, desde cedo, a curiosidade das novas gerações sobre o universo cripto.

Desenvolvida pela Cryptita Plays, a Enciclopédia para Jovens Aprendizes abordará temas fundamentais do Web3, como descentralização e NFTs, de uma forma divertida e fácil de compreender para as mentes jovens. O projeto foi pensado não apenas para crianças, mas também para educadores interessados em incorporar conteúdos voltados ao futuro em suas salas de aula. Como parte da sua missão de alcance social, o livro será distribuído em regiões carentes, começando por escolas e centros comunitários nas Filipinas, onde o acesso à educação em blockchain ainda é limitado.

A participação da Bitget reflete uma estratégia mais ampla voltada a promover o aprendizado e a inovação em nível de base. A enciclopédia oferecerá uma abordagem prática e criativa para a educação, que apoia a conscientização precoce e a participação em longo prazo na economia digital.

“Este livro é mais do que apenas uma ferramenta educacional criativa. É uma ponte que conecta a próxima geração ao mundo do Web3 por meio de histórias, ilustrações e imaginação,” disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Ele representa a essência do que o Blockchain4Youth e o Blockchain4Her defendem: capacitar os jovens e elevar as vozes dos sub-representados que estão promovendo mudanças reais nesse setor. O futuro do Web3 pertence a eles, e começa aqui.”

Mais detalhes sobre a distribuição da Enciclopédia para Jovens Aprendizes serão anunciados no momento apropriado, com lançamento previsto até o final de 2025. A distribuição inicial começará nas Filipinas, com planos de lançamento global a seguir.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget Exchange tem o compromisso de ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente — com o seu pioneiro recurso de copy trading e outras soluções de negociação —, ao mesmo tempo em que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, ao preço do Ethereum e a outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro das criptomoedas.

