Bitget devient la première CEX à proposer le jalonnement PoS du jeton TAO de Bittensor

VICTORIA, Seychelles, 16 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale bourse de crypto-monnaie et société Web3, est sur le point de devenir la première grande crypto-bourse centralisée (CEX) à proposer le jalonnement pour le jeton natif de Bittensor, $TAO, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de gagner des récompenses directement sur sa plateforme. Cet outil financier à faible risque permet aux participants de gagner des récompenses en allouant des crypto-monnaies au moyen du jalonnement afin de valider les transactions sur la blockchain, en éliminant les intermédiaires et en améliorant la participation financière décentralisée.

Cette nouvelle fonctionnalité simplifie les processus de jalonnement traditionnels en permettant aux utilisateurs de jalonner leurs actifs sous protocole PoS directement sur les réseaux blockchain. Parce qu’elle élimine toute nécessité de disposer de matériel spécialisé ou de configurations complexes, elle constitue une option accessible aux investisseurs novices et expérimentés. Les utilisateurs peuvent désormais jalonner leurs actifs et recevoir des récompenses dans les mêmes jetons, ce qui leur permet de générer une croissance à faible risque de leurs actifs cryptographiques.

En utilisant un mécanisme de consensus PoS (Proof-of-Stake), le jalonnement de $TAO permet aux détenteurs de jetons de participer à la validation du réseau de manière à protéger le réseau Bittensor et d’obtenir des incitations. Étant donné que les actifs jalonnés sont immédiatement verrouillés dans les réseaux PoS, la fonction de jalonnement de $TAO de Bitget permet aux détenteurs de jetons de réaliser des bénéfices sans avoir à gérer leur propre nœud de validation pour les détenteurs de jetons.

Cette intégration offre de nombreux avantages, dont notamment une visibilité des gains en temps réel, des rendements stables ainsi qu’une sécurité renforcée. Grâce au verrouillage des actifs pendant la période de jalonnement, Bitget minimise les risques tels que la perte ou le vol de clés privées, et offre ainsi l’une des méthodes les plus sûres pour assurer la croissance des actifs.

Dans la mesure où l’IA devrait continuer à gagner du terrain, le jalonnement de $TAO offre aux jalonneurs l’opportunité de générer un TAEG impressionnant de 15 %, ce qui va bien au-delà des récompenses de rendement des autres options de jalonnement de nœud on-chain. En ouvrant la porte aux utilisateurs qui souhaitent s’engager dans les secteurs de la cryptographie et de l’IA, le jalonnement de $TAO signale l’engagement croissant de Bitget à fournir aux utilisateurs des outils et des opportunités permettant de façonner l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi).

La fonction de jalonnement de Bitget offre toute une série d’avantages, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent une croissance prudente mais efficace de leur actifs. Grâce à des options de réinvestissement qui améliorent la croissance des actifs sans risque supplémentaire, les investisseurs peuvent obtenir des rendements stables sur le long terme. En simplifiant le jalonnement et le rachat, la plateforme s’adresse à tous les types d’utilisateurs. Sans frais facturés et avec des rendements alignés sur les performances de la blockchain sous-jacente, Bitget fournit une solution fiable et adaptée au marché pour assurer le croissance des avoirs cryptographiques.

Les utilisateurs de Bitget peuvent désormais accéder au jalonnement de $TAO via leurs comptes. Pour commencer à jalonner et à gagner des récompenses, cliquez ici.

À propos de Bitget

Créée en 2018, Bitget est la première bourse de crypto-monnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT, un navigateur DApp, et bien plus encore.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8f7a981-4571-4290-9cb9-b595b2d00685

GlobeNewswire Distribution ID 1001043414