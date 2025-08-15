VICTORIA, Seicheles, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, está de volta ao jogo com a LALIGA para uma nova temporada com o slogan: Back in Play, Bitget Way (de volta ao jogo, do jeito Bitget). Não se trata apenas de placares, mas de jogadas inteligentes, onde as criptomoedas encontram o esporte e os fãs se tornam participantes.

A temporada passada definiu o tom com nosso comercial de TV de Raphinha e a campanha viral “Your Team, Your Skin” (seu time, sua pele), permitindo que os fãs fizessem trading com orgulho junto aos pontos. A Bitget continuou a fazer big plays (grandes jogadas) em campo por diversas regiões, desde acesso VIP a skyboxes e passeios pelos bastidores em Madrid até encontros exclusivos com embaixadores da LALIGA em Buenos Aires, Jacarta, Moscou, Grécia e Singapura. Trata-se de experiências que dinheiro nenhum compra, incluindo encontros com lendas do futebol e ativações repletas de estrelas, que aproximaram ainda mais as comunidades de criptomoedas e o futebol.

Agora, essa energia retorna com desafios de previsão de partidas e campanhas de trading que recompensam não apenas a paixão pelos times, mas também a precisão ao prever os placares das maiores equipes da LALIGA. Fãs de diversas regiões em mercados parceiros poderão vivenciar isso por meio de watch parties, concursos localizados e campanhas imersivas e TVCs conduzidas por jogadores, que são tão pessoais quanto esportivas.

“O futebol é um idioma que os torcedores falam das arquibancadas, e as criptomoedas falam da tela, mas ambos tratam de conexão e participação”, declarou Vugar Usi Zade, Diretor de Operações da Bitget. “Nesta temporada, estamos unindo esses mundos para que os fãs não apenas assistam; eles preveem, fazem trading e realmente participam do drama.”

Jorge de la Vega, Diretor Executivo da LALIGA, acrescentou: “Ao lado da Bitget, continuamos a fortalecer nossa conexão global com os fãs e continuaremos a desenvolver iniciativas que aprimorem a experiência dos torcedores da LALIGA em todo o mundo.”

Usuários e fãs podem esperar uma nova landing page, o ponto de referência para previsões, promoções e recompensas exclusivas com temática da LALIGA. Enquanto isso, explore as ofertas ao vivo através do nosso Rewards Center. A temporada está apenas começando, e o campo está sempre aberto para o trading dessas jogadas ousadas, o Bitget Way.

Para saber mais sobre Bitget x LALIGA, acesse nossa landing page aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer o trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas não custodial líder, compatível com mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma. A Bitget está promovendo a adoção de cripto por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Official Crypto Partner da principal liga de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados EASTERN, SEA e LATAM. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget uniu forças com UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a parceira exclusiva de bolsa de criptomoedas do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para obter mais informações, acesse: Site | X | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato enviando um e-mail para: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f96d5ea0-9fc3-441d-b8e2-33668664c4cf

GlobeNewswire Distribution ID 1001123082