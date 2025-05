Bitget anuncia parceria estratégica com a SWEAT para impulsionar a economia de movimento na Web3

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, May 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal empresa corretora de criptomoedas e Web3, anunciou sua parceria estratégica com a SWEAT, o ecossistema pioneiro de economia de movimento, reduzindo as barreiras de entrada para o público da Web2 e conectando-o perfeitamente à Web3. A aliança foi revelada no Dubai Esports Festival 2025 (DEF), onde os participantes vivenciaram o futuro em primeira mão por meio de atividades interativas que transformam a atividade física em recompensas de criptografia.

Do Aeroporto de Dubai à Sheikh Zayed Road, os outdoors mais proeminentes da cidade agora carregam uma mensagem poderosa: Walk into Crypto—Step. Sweat. Score. (Entre na Crypto—Ande. Transpire. Pontue.). “Estamos transformando atividade física em empoderamento financeiro”, declarou Oleg Fomenko, cofundador e CEO da SWEAT. “Trata-se de recompensar o comportamento humano mais natural, o movimento, com propriedade digital.”

O COO da Bitget, Vugar Usi Zade, acrescentou: “Nossa missão sempre foi conectar a Web2 com a Web3, e que melhor maneira do que através de algo tão universal como o movimento? Esta parceria torna as criptomoedas acessíveis da maneira mais humana possível, por meio do movimento natural que fazemos todos os dias”, acrescentou.

A colaboração estreia inovações de ponta, incluindo o treinador de movimentos de IA da SWEAT, Mia, e recursos expandidos de carteira multicadeia. Ao mesmo tempo, para a Bitget, essa parceria representa outra etapa estratégica em sua visão de conectar perfeitamente as economias digitais tradicionais e descentralizadas. “Estamos construindo pontes, não muros”, enfatizou Vugar. “Ao encontrar os usuários onde eles já estão, neste caso, por meio de seus movimentos diários, estamos criando as vias de acesso mais naturais para a Web3. Seja você um entusiasta do fitness ou um curioso por criptomoedas, esta parceria torna a transição fácil e gratificante.”

Esta não é apenas mais uma colaboração do setor, é um movimento que une fitness e finanças e redefine a forma como as pessoas interagem com ativos digitais. A SWEAT e a Bitget estão escrevendo o próximo capítulo da adoção das criptomoedas em massa, transformando atividades rotineiras em oportunidades financeiras. Enquanto o horizonte de Dubai se ilumina com outdoors da SWEAT x Bitget, uma coisa fica clara: o futuro da Web3 não se resume a ficar sentado olhando para gráficos. Às vezes, é preciso se mexer para provar.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Sobre a SWEAT

A SWEAT é uma plataforma Web3 que incentiva a atividade física recompensando os usuários por se movimentarem. Ela usa $SWEAT, um token ganho por meio de passos, para transformar movimento em valor a ser usado, cultivado, negociado e gasto na Economia do Movimento. O token é armazenado na SWEAT Wallet, um aplicativo móvel com mais de 20 milhões de downloads e mais de 3 milhões de usuários ativos mensais. Ao baixar o SWEAT Wallet gratuitamente, usuários do mundo todo podem começar a ganhar $SWEAT e ingressar na Economia do Movimento, onde cada passo conta.

