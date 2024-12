Bitget anuncia o lançamento do BGBTC, token Wrapped Bitcoin lastreado por reservas de BTC na proporção de 1:1

VICTORIA, Seichelles, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a bolsa de criptomoedas líder e empresa Web3, lançou seu Wrapped Bitcoin nativo (BGBTC), oferecendo oportunidades de ganho para detentores de Bitcoin (BTC). O recurso recém-lançado oferece uma nova rota para maximizar o potencial dos ativos de BTC dos usuários por meio de opções de staking flexíveis e maiores recompensas. O BGBTC é lastreado pelo BTC na proporção de 1:1, mantendo sua paridade de valor e garantindo integração perfeita no ecossistema mais amplo. Ele foi projetado para ativar valor adicional para detentores de BTC, permitindo que eles participem de oportunidades DeFi enquanto preservam sua exposição ao Bitcoin.

Durante a fase de pré-lançamento, de 9 de dezembro de 2024 a 8 de janeiro de 2025, os usuários podem apostar BTC na Bitget para receber tokens BGBTC. Também há recompensas em dobro de BGPoints, além de um retorno anualizado adicional de 2%, pago em uma única parcela ao final do período. Em seguida, a Temporada 1 começará oficialmente em 9 de janeiro de 2025, com recursos como benefícios aprimorados de BGPoints, opções de resgate flexíveis e parcerias com plataformas BitcoinFi.

“O rápido crescimento do setor de criptomoedas em todo o mundo, especialmente no ecossistema Bitcoin, nos inspira a inovar continuamente. O BGBTC está alinhado com nossos objetivos de oferecer melhores soluções para nossos usuários, tornando suas experiências de negociação mais inteligentes. Ele permite que os usuários se envolvam mais profundamente com o Bitcoin, acessem rendimentos mais altos e participem de ecossistemas DeFi antes fora de alcance”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

O BGBTC simplifica o processo de ganhar retornos adicionais para detentores de BTC. Ao realizar staking de BTC, os usuários recebem tokens BGBTC, que oferecem acesso a diversas fontes de receita, incluindo retornos anuais fixos, BGPoints e recursos futuros, como empréstimos. Os usuários podem resgatar facilmente seus BTC durante a Temporada 1, garantindo máxima flexibilidade no gerenciamento de seus ativos.

A Bitget está focada em garantir uma experiência segura e gratificante para seus usuários. O BGBTC oferece um mecanismo de staking fácil com um clique com vários caminhos para devoluções, incluindo airdrops de token por meio de colaborações com parceiros DeFi. A segurança é reforçada por uma dupla garantia da Bitget e da Cobo, junto com proteções de múltiplas assinaturas, garantindo que todos os fundos permaneçam seguros.

Com recursos como LaunchPool, PoolX, liquidações antecipadas de BGPoints e empréstimos baseados em staking previstos, o BGBTC inicia um capítulo na missão da Bitget de promover a adoção de criptomoedas por meio da inovação.

Para mais informações sobre o BGBTC, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, oferecendo acesso em tempo real ao preço da Bitcoin, Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptografia multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos Web3 integrais, incluindo funcionalidade de carteira, swap de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceiro Oficial de Criptomoedas da Principal Liga de Futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina, bem como um parceiro global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro de boxe) e İlkin Aydın (equipe nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas incorridas por você. Nada do que consta neste documento deve ser interpretado como orientação financeira.

