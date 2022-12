Bank of Africa s’associe à dltledgers afin d’accompagner la digitalisation des opérations de commerce international au travers de la Blockchain.

SINGAPOUR and CASABLANCA, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ — BANK OF AFRICA franchit une nouvelle étape dans l’accompagnement de ses clients dans la digitalisation des flux commerciaux internationaux à l’aide de la technologie blockchain de #dltledgers. La technologie est un facteur différenciateur dans l’environnement concurrentiel actuel, autant pour les entreprises que pour les banques. #dltledgers permettra à BANK OF AFRICA d’offrir à ses clients un nouveau canal digital pour le traitement des opérations de Trade Finance. Ce partenariat stratégique permettra au groupe bancaire de faciliter les échanges internationaux, d’améliorer la visibilité des flux sous-jacents et d’améliorer l’expérience client. En effet, la création de réseaux privés et sécurisés sur la blockchain permettra une collaboration et une confiance plus étroites entre la banque et ses clients. BANK OF AFRICA s’engage résolument à offrir une expérience client de pointe et à digitaliser les échanges documentaires des opérations de commerce international en utilisant la technologie blockchain de #dltledger ; la banque ouvre ainsi cette nouvelle voix en Afrique.