Axi homenageada com cinco prêmios pelo World Business Outlook Awards de 2025

SYDNEY, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Axi, corretora global líder do setor, foi reconhecida com cinco prêmios* do World Business Outlook Awards de 2025, assinalando um marco significativo em seu crescimento contínuo e compromisso com a excelência:

Melhor fornecedora de CFD da Austrália

Melhor plataforma de negociação forex da Austrália

Melhor prestador de serviços de atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Austrália

Melhor corretora forex da Austrália

Experiência de negociação mais amigável da Austrália

“Estamos muito orgulhosos e honrados em receber cinco prêmios do World Business Outlook Awards”, disse Louis Cooper, CCO da Axi. “Esse reconhecimento reflete e reforça nossa missão de ajudar nossos traders e parceiros a obter a vantagem de que precisam para se manterem à frente neste setor em rápida evolução. Desde fornece a melhor plataforma de negociação da categoria e apoiá-la com atendimento ao cliente de primeira linha, estamos incrivelmente entusiasmados em ver nossos esforços reafirmados.”

O último prêmio segue uma série de outras conquistas notáveis para a Axi. No início deste ano, o Global Business and Finance Magazine Awards reconheceu a Axi com o prêmio de “Melhor instituição financeira de 2025” para os mercados do Reino Unido, Oriente Médio e América Latina. Em 2024, a corretora recebeu amplo reconhecimento do setor ao conquistar o prêmio “Inovador do ano” na Dubai Forex Expo 2024. Nesse mesmo ano, a Axi foi nomeada Melhor Corretora (MENA), Corretora Mais Confiável (LatAm), Corretora Mais Confiável (Europa) e Melhor Programa de Corretora de Apresentação (Ásia) pelo Global Forex Awards.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação on-line de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato com: mediaenquiries@axi.com

*Esses prêmios são concedidos ao grupo de empresas Axi.

