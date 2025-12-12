Axi Conquista Dois Prêmios da Finance Magnates 2025

Corretora homenageada como “Corretora Mais Inovadora” e “Corretora de Melhor Execução”

SYDNEY, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Axi, fornecedora líder de serviços de negociações online CFD e FX, anunciou que foi reconhecida com dois prêmios de prestígio* no Finance Magnates Awards 2025, realizado em Limassol, Chipre. A marca Axi recebeu o prêmio de “Corretora Mais Inovadora” e a provedora de liquidez institucional da Axi, AxiPrime de “Corretora de Melhor Execução”.

Hannah Hill, Diretora de Marca e Patrocínio da Axi, compartilhou seu entusiasmo pela dupla premiação da marca: “Esses prêmios são um reflexo da nossa busca contínua pela excelência. Proporcionar aos nossos clientes e parceiros uma vantagem competitiva e impulsionar a inovação em tudo o que fazemos está profundamente enraizado no nosso núcleo. A inovação não é apenas parte da nossa estratégia – é o que impulsiona o nosso sucesso, e estamos muito orgulhosos de ver o nosso compromisso reconhecido pela Finance Magnates com não um, mas dois prêmios.”

Kraig Noble, Chefe de Trading (EMEA), falou sobre um sentimento semelhante, observando: “Estamos incrivelmente orgulhosos de ver a Axi ganhar o prêmio de “Corretora de Melhor Execução” pela AxiPrime no Finance Magnates Awards 2025. Este prêmio é um testemunho da precisão, confiabilidade e transparência que definem nossas soluções de liquidez. A AxiPrime sempre busca oferecer uma execução de nível institucional que proporcione aos nossos parceiros uma verdadeira vantagem competitiva – e esse reconhecimento é um exemplo do nosso compromisso com a inovação, a excelência e a confiança em todas as negociações.”

Fundada em 2007, a marca comercial com sede na Austrália cresceu de uma startup de duas pessoas para um grupo global altamente respeitado de empresas, com mais de 400 funcionários de mais de 45 nacionalidades em nove escritórios em todo o mundo.

As premiações recentes dão seguimento a uma série de conquistas notáveis da Axi – em outubro, a corretora recebeu o prêmio* de “Melhor Experiência de Negociação” na Money Expo Dubai 2025. Além disso, a corretora também foi nomeada Melhor Corretora (MENA), Melhor Corretora (LatAm) e Corretora Mais Confiável (Ásia) de 2025 pela Global Forex Awards.

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading de FX e CFD online, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para vários tipos de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, contate: mediaenquiries@axi.com

Promovido pela AxiTrader LLC. Os derivativos OTC apresentam um alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região. Não se destina a um conselho de investimento.⁠

*Concedido ao Grupo de Empresas Axi.

GlobeNewswire Distribution ID 1001144612