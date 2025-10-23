Axi anuncia renovação de parceria com o astro do Manchester City e da seleção inglesa, John Stones

SYDNEY, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Axi, uma liderança em trading on-line de Forex e CFD, anunciou a continuação de sua colaboração com o astro do Manchester City e da seleção inglesa John Stones. Tendo atuado como Embaixador Global da Marca da corretora desde o início da temporada 2023/24, Stones continuará a desempenhar um papel importante na representação da marca Axi em todo o mundo.

Hannah Hill, chefe de marca e patrocínio da Axi, comentou: “Estamos muito satisfeitos em dar continuidade à nossa colaboração com nosso embaixador da marca, John Stones. John personifica a mentalidade vencedora e a determinação pela excelência que nos inspiram, e sua busca pelo limite reflete nossa dedicação para vencer limites e elevar o nível a novos patamares. Estamos muito animados em dar continuidade ao sucesso dos últimos dois anos e celebrar ainda mais conquistas juntos.”

Com John Stones como Embaixador Global da Marca Axi e parcerias com três importantes clubes de futebol, a corretora continua a consolidar sua posição como um player importante no cenário de patrocínios esportivos. Além de Stones, a Axi foi a Parceira Oficial de Trading On-line dos oito vezes campeões da Premier League, Man City e Man City Women, assim como do clube de futebol brasileiro, Esporte Clube Bahia, e do clube da LaLiga, Girona FC, como Parceira Oficial de Trading On-line do clube na América Latina.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading on-line de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato com: mediaenquiries@axi.com

CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda monetária rápida devido à alavancagem. 71,25% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve avaliar se compreende como os CFDs funcionam e se pode assumir o alto risco de perder seu dinheiro.

