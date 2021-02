Assainissement et eau pour tous annonce la création d’un nouveau Conseil de leadership mondial

NEW YORK, 22 février 2021 /PRNewswire/ — Aujourd’hui, le partenariat Assainissement et eau pour tous (SWA) a annoncé la formation d’un Conseil de leadership mondial (GLC), un groupe de haut niveau de dirigeants nommés de SWA qui plaidera pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène universels d’ici 2030, date limite pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les leaders mondiaux représentent un groupe géographiquement diversifié de politiciens, de cadres et de défenseurs estimés, dont Kevin Rudd, ancien premier ministre australien et actuel président de la Société asiatique ; Laura Chinchilla, ancienne présidente du Costa Rica ; Henrietta Fore, directrice générale de l’UNICEF ; Alan Jope, PDG d’Unilever ; et Kumi Naidoo, ancien secrétaire général d’Amnesty International et ancien directeur général de Greenpeace.

Le GLC a été créé pour défendre et mobiliser un engagement politique plus large en faveur de la priorité accordée à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, pour mettre en place de meilleures structures et institutions de gouvernance afin de réaliser les SDG6 d’ici 2030, et pour améliorer la visibilité de l’assainissement, de l’eau et de l’hygiène tant au niveau mondial que national.

Dans leurs nouvelles fonctions, les dirigeants mondiaux s’appuieront sur leur expérience et leur réseau de contacts au sein des gouvernements, des entreprises, des agences des Nations unies et de la société civile pour faire campagne en faveur d’une approche multipartite dans le dialogue politique et d’un front uni pour relever les défis de la réalisation de l’objectif d’accès universel à l’eau et à l’assainissement d’ici 2030.

« Comme l’a montré la pandémie actuelle, l’accès à l’eau et à l’assainissement est absolument vital pour la santé publique et le développement mondial, comme il l’est aussi pour la réalisation d’autres objectifs de développement, tels qu’une action efficace contre le changement climatique et pour la réalisation des droits de l’homme en général », a déclaré Catarina de Albuquerque, PDG de SWA. « Je suis convaincu que nos dirigeants mondiaux joueront un rôle déterminant dans la promotion et la mobilisation d’un engagement politique plus large et plus élevé envers les principes directeurs et les objectifs du partenariat SWA. »

À propos de SWA

Créé en 2009, le SWA est un partenariat mondial, intergouvernemental et multipartite en pleine expansion, basé aux Nations unies, pour le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, comprenant des gouvernements nationaux d’Afrique, d’Asie-Pacifique, des Amériques et d’Europe ; la société civile ; des partenaires de développement (y compris des banques régionales de développement, des agences des Nations unies et des institutions philanthropiques comme la Fondation Bill et Melinda Gates), des institutions de recherche et d’apprentissage, des organismes de réglementation et des services publics, ainsi que le secteur privé.

Leadership SWA

La présidente directrice générale (PDG) du partenariat est Mme Catarina de Albuquerque, qui a été le premier rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement.

Le comité directeur assume la direction générale de l’orientation stratégique de SWA et supervise toutes les activités de SWA. Il compte actuellement 28 membres, dont 12 représentent des gouvernements de différentes régions du monde.

