Articul8 AI Assina Acordo de Colaboração Estratégica com a AWS para Fornecimento de Soluções de IA Generativa para Empresas

SANTA CLARA, Califórnia, Oct. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Articul8 AI (Articul8), uma empresa de software empresarial de Inteligência Artificial Generativa (GenAI), anunciou hoje que assinou um acordo de colaboração estratégica (SCA) com a Amazon Web Services (AWS), com planos para ajudar os clientes a acelerar o desenvolvimento e a implantação de aplicativos GenAI em produção na AWS.

Embora tenha havido um forte interesse geral nas tecnologias GenAI, as empresas ainda enfrentam vários desafios, desde projetos GenAI de prova de conceito (PoC) até implantações em escala de produção. As principais preocupações incluem a complexidade do gerenciamento de dados, a escassez de talentos especializados, os custos imprevisíveis a longo prazo, a ética e a governança, o desempenho e a confiabilidade em escala e a complexidade da implantação em várias ferramentas e pilhas de tecnologia. A plataforma GenAI de pilha completa da Articul8 fornece uma oferta pronta para uso (OOTB) integrada e otimizada nos vários componentes e camadas da pilha GenAI. Ao fornecer interfaces de programação de aplicativos (APIs) prontas para consumo e reduzir a complexidade da criação de aplicativos GenAI, a Articul8 ajuda os clientes a acelerar seus ciclos de desenvolvimento e tempo para obter resultados. Além disso, a plataforma GenAI da Articul8 não possui dependências externas e é implantada e gerenciada na própria nuvem privada virtual (VPC) do cliente, dando aos clientes controle total dos seus dados, políticas de acesso e outras regras e regulamentos de segurança da informação.

“A plataforma autônoma de software GenAI da Articul8 permite que os clientes criem, implantem e gerenciem rapidamente aplicativos GenAI de nível de produção e nível especializado na AWS. Os clientes também podem desenvolver modelos específicos da empresa usando seus próprios dados proprietários. Tudo isso acontece em um ambiente seguro dentro de seu próprio VPC, e nenhum dado sai do ambiente da empresa”, disse Gautam Subbarao, Dirigente de Produto e Comercial da Articul8. “Estamos prontos para expandir nossa colaboração com a AWS e, em conjunto, ajudar os clientes a aproveitar as tecnologias baseadas em GenAI para resolver problemas essenciais para a transformação dos seus negócios.”

A Franklin Templeton, uma organização global de gestão de investimentos, pretende aproveitar o potencial transformador da GenAI em toda a cadeia de valor de gestão de ativos e está investindo em estratégias de GenAI direcionadas nos seus negócios, ao mesmo tempo em que se alinha firmemente com os padrões da empresa para o uso responsável e ético de tecnologias de IA. Com a plataforma GenAI da Articul8 na AWS, a Franklin Templeton está criando aplicativos e fluxos de trabalho GenAI autônomos e multimodais.

“A Inteligência Artificial (IA) não é uma capacidade única, e as organizações devem criar efetivamente um sistema inteligente usando seus próprios dados que também se integre aos fluxos de trabalho existentes e represente sua proposta de valor organizacional”, disse Vasundhara Chetluru, Dirigente da Plataforma de IA da Franklin Templeton. “Nossa filosofia de design se alinha bem com a solução de plataforma GenAI de pilha completa da Articul8 e sua capacidade de ajudar os clientes a desenvolver e implantar rapidamente modelos e aplicativos GenAI específicos de domínio/empresa. Estamos prontos para dar continuidade com a nossa colaboração com a equipe da Articul8 AI.”

“A IA generativa tem o potencial de transformar setores inteiros, mas seu custo, complexidade de implantação e experiência necessária em torno dessa tecnologia emergente podem ser intimidantes para os clientes”, disse Alan Braun, Diretor de Parcerias Tecnológicas da AWS. “Este Contrato de Colaboração Estratégica com a Articul8 expandirá sua capacidade de fornecer soluções que permitam aos clientes criar e implantar aplicativos de IA generativa de nível empresarial na AWS e ajudar os clientes a alcançar resultados de negócios significativos em escala.”

Essa colaboração ressalta o valor da Articul8 e da AWS para fornecer flexibilidade e desbloquear maior valor comercial para os clientes em todos os setores. Para mais informação, visite: www.articul8.ai.

Sobre a Articul8 – A Articul8 AI é uma empresa de software empresarial de IA generativa (“GenAI”) focada em ajudar as organizações a resolver os problemas mais difíceis do mundo. A plataforma de software GenAI de pilha completa e verticalmente otimizada da Articul8 é a maneira mais rápida de criar, implantar e gerenciar aplicativos GenAI de nível empresarial sofisticados, seguros e escaláveis de forma rápida e econômica. As tecnologias GenAI proprietárias da Articul8 são independentes de infraestrutura e hardware e oferecem valor comercial duradouro, transformando os dados do cliente em insights acionáveis. Nossa equipe de veteranos do setor e especialistas em IA tem um histórico de sucesso na operacionalização e implantação de IA em escala em uma variedade de aplicativos e indústrias de missão crítica.

