Annonce des lauréats internationaux de la 21e édition du programme de récompense International Business Awards® des Stevie® Awards

Une sélection assurée par plus de 300 juges parmi 3 600 candidatures et plus en provenance de 62 pays et territoires

FAIRFAX, Virginie, 15 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Des entreprises et des cadres haute performance originaires du monde entier ont reçu des trophées Stevie® Awards d’or, d’argent et de bronze à l’occasion de la 21e édition des International Business Awards®, le seul programme de récompense mondial dédié aux professionnels toutes catégories confondues. Les International Business Awards®, ou IBA, s’apparentent à des « Jeux olympiques professionnels ».

Les lauréats ont été retenus parmi plus de 3 600 candidatures déposées par des entreprises issues de 62 pays et territoires.

La liste complète des lauréats 2024 des Stevie Awards d’or, d’argent et de bronze de chaque catégorie est disponible sur www.StevieAwards.com/IBA.

Plus de 300 cadres du monde entier ont participé à 11 juries dans le but de déterminer les lauréats des Stevie Awards.

Le champion absolu de cette édition est incontestablement Ayala Land, en provenance du Grand Manille, la région métropolitaine de la capitale philippine, remportant à lui seul 25 trophées dans les catégories bronze, argent et or.

Les autres lauréats de nombreux Stevie Awards comprennent entre autres : pour la Turquie, Halkbank, située à Istanbul (18 prix), pour l’international, Tata Consultancy (14), pour le Vietnam, Viettel, située à Hanoï (13), toujours pour la Turquie, Akbank, située également à Istanbul (13), encore pour l’international, DP DHL (13), pour les Émirats Arabes Unis, Miral, située à Abou Dabi, IBM pour l’international à nouveau (11), pour Taïwan, Cathay United, située à Taipei (10), pour les États-Unis, Data Dynamics, située à Upper Saddle River dans l’État du New Jersey (9), pour les Philippines, PLDT et sa filiale Smart, situées à Makati (9), pour les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi Customs, à Abou Dabi (8), pour Taïwan, Cathay Financial Holding Co. Ltd., située à Taipei (8), pour la Chine, China Resources Land Limited, à Shenzhen (8), pour la Hongrie, Lounge Group, Budapest (8), toujours pour les Philippines, Manila Electric Company, située dans le Grand Manille (8), pour la Turquie, Atos Customer Services et BELBİM AŞ, situées à Istanbul (7 prix chacune), pour les États-Unis, Everise, Plantation, située en Floride (7), toujours pour la Turquie, Pladis, à Istanbul (7), pour les États-Unis à nouveau, Russell Harris Event Group, située dans le quartier de North Hollywood de Los Angeles, en Californie (7), pour la Suisse, la bâloise Sandoz AG (7), pour l’Inde, WNS, à Mumbai (7), Wolters Kluwer pour l’international (7), pour la Chine, A.S. WATSON à Hong Kong (6), pour la Turquie, Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., à Adana (6), pour les États-Unis, Ceyhinz Link International Inc., à Irving au Texas (6), pour la Chine, HKRI Taikoo Hui, à Shanghai (6), pour l’Espagne, la madrilène LLYC (6), pour l’Argentine, Pan American Energy, située à Buenos Aires (6), pour le Canada, TELUS, à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique (6), pour la Thaïlande Thai Life Insurance Plc., à Bangkok (6), pour le Mexique ZIMAT, à Mexico (6), pour les États-Unis encore, Mastercard, à Miami en Floride (6), et Cisco Systems Inc, à San Jose en Californie (5), pour les Philippines à nouveau, DDB Group Philippines et Dito Telecommunity BGC, toutes deux à Taguig (5 prix chacune), pour les États-Unis et l’Inde, HCL Software, respectivement situées à Noida (Inde) et Santa Clara, en Californie (5), pour l’Arabie saoudite, le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, à Riyad (5), pour la Turquie, KoçZer, KoçSistem Bilgi ve İletişim A.Ş. et SOCAR, toutes trois situées à Istanbul (5 prix chacune), pour le Vietnam, FPT, à Hanoï (5), pour le Canada, Sleepm Global Inc., en Ontario (5), pour les États-Unis, TriNet, à Dublin en Californie, et pour la Turquie, Yapi Kredi Bank, à Istanbul (5).

Les IBA sont ouverts aux entreprises du monde entier, qui ne sont astreintes à aucun nombre limite de dossiers de candidatures. Elles peuvent concourir dans un large éventail de catégories, pour obtenir des prix en management, marketing, relations publiques, service client, ressources humaines, innovation produits et services, technologie, sites web, applications, événements, et bien plus encore.

Les prix seront attribués lors d’une soirée de gala organisée à l’hôtel InterContinental d’Istanbul, en Turquie, le 11 octobre prochain. Les places sont en vente dès à présent.

Les candidatures pour l’édition 2025 des International Business Awards® seront acceptées dès le mois de février.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de neuf programmes : les Asia-Pacific Stevie Awards, les German Stevie Awards, les Middle East & North Africa Stevie Awards, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards for Great Employers, les Stevie Awards for Women in Business, les Stevie Awards for Technology Excellence, et les Stevie Awards for Sales & Customer Service. Le comité de concours des Stevie Awards reçoit chaque année plus de 12 000 candidatures d’organisations de plus de 70 pays. En mettant à l’honneur des organisations de tous types et de toutes tailles, ainsi que les personnes qui les animent, les Stevie Awards récompensent des performances exceptionnelles constatées en milieu professionnel, dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, nous vous invitons à consulter le site : http://www.StevieAwards.com.

