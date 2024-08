Annonce des lauréats des premiers Stevie® Awards annuels pour l’excellence technologique

Les premiers lauréats seront récompensés lors d’une cérémonie à New York le 16 septembre

FAIRFAX, Virginie, 08 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Les lauréats des Stevie® Awards pour l’excellence technologique (première édition annuelle) de 2024, l’équivalent des Jeux Olympiques du secteur des technologies, ont été annoncés aujourd’hui. Ces prix récompensent les grandes réussites des personnes, des équipes et des organisations qui façonnent l’avenir des technologies dans tous les domaines du secteur. Les personnes et les organisations du monde entier peuvent participer, qu’elles soient publiques ou privées, à but lucratif ou non lucratif, grandes ou petites.

Parmi les organisations ayant remporté plusieurs Stevie Awards, on retrouve Amazon/Amazon Web Services (9), IBM (5), la ville de Sydney, Australie (4), Gabriel Marketing Group, au nom de plusieurs de ses clients (4), Impel (4), LandGate (4), Lenovo/Lenovo India Pvt Ltd/ Lenovo PCCW Solutions (LPS) (4), BostonGene (3), Cisco Systems Inc. (3), CleverTap (3), Google (3), Gov2Biz Inc (3), MicroHealth, LLC (3) et Three Rings (3).

La liste complète des lauréats par catégorie est disponible sur la page www.StevieAwards.com/Tech.

Les lauréats seront récompensés lors d’un banquet de gala qui aura lieu le lundi 16 septembre à l’hôtel Marriott Marquis de New York. Les places sont désormais en vente. Les remises de prix seront retransmises en direct.

Plus de 600 candidatures d’organisations de 21 pays et territoires ont été retenues cette année. Les gagnants ont été choisis en fonction de la moyenne des notes attribuées par plus de 100 professionnels du monde entier, faisant office de juges. Les Stevie Awards des meilleurs employeurs récompensent les accomplissements dans de nombreux domaines du monde du travail. Les catégories sont regroupées en 20 secteurs technologiques :

Technologies de la publicité, du marketing et des relations publiques

Technologies aérospatiales

Technologies agricoles

Technologies de l’architecture

Intelligence artificielle

Technologies de l’assistance aux personnes

Biotechnologies

Technologies commerciales

Technologies de la communication

Technologies pédagogiques

Technologies de l’énergie

Technologies du divertissement

Technologies des finances

Technologies des administrations publiques

Technologies vertes et propres

Technologies de la santé

Technologies de l’information

Technologies industrielles

Technologies marines

Technologies des transports

Les prix sont décernés par les Stevie Awards, qui organisent neuf des plus grandes cérémonies de remise de prix du monde des affaires, dont les prestigieux International Business Awards® et American Business Awards®.

À propos des prix Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de neuf programmes : les Asia-Pacific Stevie Awards, les German Stevie Awards, les Middle East & North Africa Stevie Awards, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards for Women in Business, les Stevie Awards for Great Employers, les Stevie Awards for Technology Excellence et les Stevie Awards for Sales & Customer Service. Le comité de concours des Stevie Awards reçoit chaque année plus de 12 000 candidatures d’organisations de plus de 70 pays. En mettant à l’honneur des organisations de tous types et de toutes tailles, ainsi que les personnes qui les animent, les Stevie Awards récompensent des performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, nous vous invitons à consulter le site : http://www.StevieAwards.com.

