Ambiq lANÇA SoCs Apollo510 Lite para Alimentar a Borda Sempre Ativa com Conectividade Bluetooth de Modo Duplo

Nova série Apollo510 Lite SoC oferece eficiência energética e desempenho de IA revolucionários para dispositivos conectados mais inteligentes e duradouros

AUSTIN, Texas, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Ambiq Micro, Inc. (“Ambiq”), fornecedora líder de soluções de semicondutores e IA de potência ultrabaixa, lançou hoje a série Apollo510 Lite System-on-Chip (SoC) – o mais novo membro da sua família Apollo5. Projetada para atender à crescente demanda de inteligência sempre ativa na borda, a série oferece processamento avançado de IA, conectividade sem fio multiprotocolo e eficiência energética líder do setor – capacitando dispositivos de última geração, de wearables e dispositivos médicos a sensores industriais de IoT e edifícios inteligentes.

Transformando o que é possível na borda

“A Série Apollo510 Lite marca um passo importante no portfólio em expansão da Ambiq de soluções de IA de ultrabaixa potência, oferecendo o poder da Edge AI para uma gama mais ampla de dispositivos e usos em wearables, saúde, aplicações industriais e residenciais inteligentes”, disse Fumihide Esaka, CEO da Ambiq. “Este marco ressalta nosso compromisso de tornar a inteligência possível em todos os lugares, sem comprometer o poder ou o desempenho.”

Um salto na eficiência da Edge AI

Desenvolvida na plataforma proprietária Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT®) da Ambiq, a Série Apollo510 Lite oferece um desempenho 16x mais rápido e uma eficiência de energia de IA até 30x melhor do que as soluções M4 ou M33 comparáveis. Esse salto de desempenho viabiliza que os desenvolvedores implementem cargas de trabalho sofisticadas de IA, incluindo análises de saúde, fusão de sensores e reconhecimento de voz, ao mesmo tempo em que aumentam drasticamente a vida útil da bateria de dispositivos conectados.

Destaques da Série Apollo510 Lite

Computação de Alto Desempenho: Processador Arm® Cortex®-M55 de até 250 Mhz com a tecnologia turboSPOT® e Helium para uma aceleração de IA eficiente.

com a tecnologia e para uma aceleração de IA eficiente. Coprocessador Dedicado: Coprocessador ARM Cortex-M4F de 48/96 MHz para tarefas otimizadas de fusão sem fio e de sensores.

de 48/96 MHz para tarefas otimizadas de fusão sem fio e de sensores. Memória Expandida: 2 MB de RAM e 2 MB de memória não volátil com caches dedicados de instruções/dados para uma execução mais rápida.

e com caches dedicados de instruções/dados para uma execução mais rápida. Conectividade Avançada: Bluetooth® Low Energy 5.4 com potência de transmissão de +14 dBm para um desempenho de sinal robusto. Bluetooth de Modo Duplo (Classic + LE) para áudio de baixa potência e compatibilidade com versões anteriores.

Segurança Integrada: secureSPOT® 3.0 com Arm TrustZone®, inicialização segura e atualizações de firmware autenticadas para integridade dos dados.

A série está disponível em três variantes:

Apollo510 Lite (sem rádio BLE), Apollo510B Lite (habilitado para BLE) e Apollo510D Lite (Bluetooth de modo duplo).

Disponibilidade

A Série Apollo510 Lite está disponível para amostragem agora, com produção em volume prevista para o primeiro trimestre de 2026. Visite a página de produtos da série Apollo510 Lite SoC para obter detalhes técnicos, ferramentas de desenvolvimento e informações sobre pedidos.

Sobre a Ambiq

Com sede em Austin, Texas, a Ambiq tem como missão habilitar a inteligência (inteligência artificial (IA) e além) em todos os lugares, fornecendo as soluções de semicondutores de menor potência. A Ambiq permite que seus clientes forneçam computação de IA na borda, onde os desafios de consumo de energia são maiores. As inovações tecnológicas da Ambiq, baseadas na tecnologia patenteada e proprietária de otimização de energia de sublimite (SPOT®), proporcionam fundamentalmente uma melhoria múltipla no consumo de energia em relação aos projetos tradicionais de semicondutores. A Ambiq já alimentou mais de 280 milhões de dispositivos até o momento. Para mais informações, visite www.ambiq.com.

Declarações de Previsão

As declarações contidas neste comunicado de imprensa que não sejam de fatos históricos são declarações de previsão. É possível identificar as declarações prospectivas com os termos “acredita”, “espera”, “pode”, “vai”, “deve”, “busca”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou “antecipa”, ou expressões semelhantes que dizem respeito à nossa estratégia, planos, projeções ou intenções. Por sua natureza, as declarações de previsão não são declarações de fato histórico ou garantias de desempenho futuro, e estão sujeitas a riscos, incertezas, suposições ou mudanças de circunstâncias difíceis de prever ou quantificar, incluindo os descritos na seção “Fatores de Risco” nos documentos da Ambiq arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”). A Ambiq não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por quaisquer leis de valores mobiliários aplicáveis.

