Ambiq e ThinkAR Revolucionam Indústria de Óculos de Realidade Aumentada com o AiLens

AUSTIN, Texas, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Ambiq®, desenvolvedora líder de semicondutores e soluções de potência ultrabaixa que viabilizam a Edge AI, fez uma parceria com a ThinkAR, pioneira em realidade aumentada (AR) e tecnologia de IA, para lançar o AiLens, os óculos inteligentes mais leves projetados para uso diário.

Pesando apenas 37 gramas, o AiLens redefine os óculos inteligentes leves com bateria de mais de 10 horas de duração — mais de três vezes a média da indústria de 3 horas — garantindo a usabilidade durante todo o dia sem a necessidade de recarga frequente.

Os óculos são alimentados pelo ultra eficiente Apollo4 System-on-Chip (SoC) da Ambiq, criado com base na sua plataforma proprietária Subthreshold Power Optimization Technology (SPOT®) e nos recursos avançados de AR ativados por voz da ThinkAR. Juntos, eles oferecem uma experiência perfeita e intuitiva sem uso das mãos aprimorada pelo processamento potente Edge AI para insights personalizados.

Principais Recursos e Inovações:

• Potência Avançada de Processamento: O Apollo4 SoC da Ambiq, com um microprocessador ARM® Cortex® -M4F, atinge até 192 MHz para processamento de gráficos, áudio e modelos de IA.

• Assistência Personalizada Alimentadas pela IA: O AiLens inclui um assistente de IA adaptável que aprende as preferências do usuário e fornece respostas personalizadas, com suporte de OpenAI e APIs de terceiros.

• Tecnologia de Display Excepcional: Os visuais de alta definição alimentados pelo acelerador gráfico 2D/2.5D da Apollo4 garantem um desempenho suave com o mínimo de consumo de energia.

• Conectividade Integral: Integração direta com Google, Microsoft e plataformas de terceiros para acesso instantâneo a calendários, documentos e armazenamento em nuvem.

• Design Ergonômico: Design leve de 37g líder do mercado, otimizado para conforto a longo prazo.

• Integração de Aplicativos iOS: Aplicativo dedicado para funcionalidade aprimorada e controle contínuo.

“Nossa colaboração com a ThinkAR marca o início de uma nova era para óculos AR inteligentes”, disse Fumihide Esaka, CEO da Ambiq. “O salto em eficiência energética, desempenho, funcionalidade e praticidade oferece uma grande mudança na tecnologia vestível Edge AI para os consumidores. Estou animado para ver como as pessoas vão usar os óculos para melhorar suas rotinas diárias.”

“Nossa parceria com a Ambiq no AiLens ressalta nosso compromisso com a inovação”, disse Joe Ye, fundador da ThinkAR.

“Juntos, criamos um produto que redefine o mercado de óculos de realidade aumentada – sendo energeticamente eficiente, intuitivo e projetado para o usuário moderno”, disse Paul Jones, presidente da ThinkAR Japan Offices.

Em conjunto com o SoftBank, as principais aplicações do AiLens incluem — Saúde, Produtividade e Treinamento no Local de Trabalho, Varejo e Comércio Eletrônico, Navegação e Viagens, Educação e Desenvolvimento de Habilidades.

As principais funções específicas com as quais o AiLens pode ajudar são:

• Traduções em Tempo Real: Para uma comunicação multilíngue perfeita.

• Notas e Lembretes: Acessível a estudantes e profissionais em qualquer lugar.

• Soluções de Saúde: Acesso contínuo a dados de saúde e bem-estar de dispositivos vestíveis ou de saúde.

• Otimização do Fluxo de Trabalho: Aumento da produtividade para o gerenciamento sem mãos, incluindo verificação de notificações de telefone e acesso a recursos da Internet com respostas visuais fornecidas pelo OpenAI.

Com seu design leve e recursos avançados de processamento, o AiLens garante o conforto do usuário para uso prolongado, minimizando os componentes externos. Essa inovação cria uma experiência inigualável no mercado de óculos de realidade aumentada.

O ThinkAR AiLens estará disponível simultaneamente na América do Norte, APAC e Europa. A disponibilidade inicial nos Estados Unidos tem início em janeiro de 2025, sendo seguida pela APAC e Europa em abril de 2025. Os consumidores podem comprar o AiLens na Amazon, SoftBank Japão e varejistas online e offline adicionais.

Saiba mais sobre a colaboração ou experimente o AiLens no The Venetian, Nível 2, Bellini 2002 durante a CES 2025.

Nota: Os dados da bateria são baseados nos resultados dos testes de laboratório do ThinkAR e podem variar com o uso e outros fatores.

Sobre a Ambiq

A Ambiq tem por missão desenvolver soluções de semicondutores de nível mais baixo de energia para habilitar dispositivos inteligentes em todos os lugares e criar um mundo mais eficiente em termos de energia, sustentável e orientado por dados. Com mais de 270 milhões de unidades entregues, a Ambiq capacita os fabricantes a criar produtos que duram semanas com uma única carga, ao mesmo tempo em que oferecem o máximo de recursos em designs compactos. Para mais informações, visite www.ambiq.com.

Sobre a ThinkAR

A ThinkAR capacita indivíduos e empresas com tecnologias inovadoras de RA e IA, eliminando as barreiras dos dispositivos tradicionais. Com suas soluções sem o uso das mãos, a ThinkAR viabiliza um futuro perfeito e ergonômico, onde as ideias acontecem sem esforço. Para mais informações, visite www.thinkar.com.

