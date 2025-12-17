Alma, Assistente Virtual da STB, Redefine Como Viajantes Exploram a Eslovênia

LIUBLIANA, Eslovênia, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — O Conselho de Turismo da Eslovênia (STB) está fortalecendo a posição da Eslovênia como destino digitalmente avançado e focado no usuário com o Alma, um consultor de viagens virtual com inteligência artificial que se tornou rapidamente uma das ferramentas de turismo mais inovadoras do país. Integrado no portal nacional de turismo slovenia.info, Alma viabiliza que os visitantes acessem informações de viagens personalizadas e atualizadas em tempo real, marcando um passo importante nos trabalho de transformação digital da STB.

Lançado em maio de 2024, Alma envolve os usuários em intercâmbios conversacionais e intuitivos em sete idiomas, fornecendo orientação personalizada, histórias inspiradoras e dicas práticas para explorar a Eslovênia. Nomeado em homenagem à viajante e escritora Alma M. Karlin, o assistente é baseado na avançada tecnologia OpenAI e obtém informações do banco de dados slovenia.info e mais de 60 sites de turismo com curadoria e integrações de API.

Desde o seu lançamento, Alma vem recebendo reconhecimento significativo. Ele recebeu prêmio de prata na categoria Turismo no 2024 Websi Awards, sendo elogiado por sua integração inteligente com o mecanismo de busca do site e por aprimorar a interação do usuário em uma plataforma nacional de turismo. Recentemente, Alma recebeu o prestigiado Travel Tech Project of the Year no Game Changer Awards de 2025, destacando a liderança da Eslovênia no desenvolvimento de soluções digitais de design responsável e fáceis de usar para o futuro das viagens.

MSc. Maja Pak Olaj, Diretora do Conselho de Turismo da Eslovênia, enfatizou: “Alma é um passo importante em direção aos serviços modernos, inteligentes e personalizados que facilitam a exploração da Eslovênia. O prêmio reconhece nossos esforços em prol da inovação e confirma que o uso cuidadoso da tecnologia pode criar maior valor para os turistas e parceiros, e todo o setor de turismo esloveno.”

O impacto do Alma pode ser visto nos fortes números de adoção. Somente em agosto de 2025, os usuários fizeram quase 12.000 perguntas, com falantes de inglês, italiano, alemão e esloveno representando a maior parte. O assistente alcançou uma classificação positiva de 88% no mês, subindo para 91% em outubro e novembro, indicando alta satisfação.

Os viajantes confiam cada vez mais no Alma para planejar itinerários de vários dias, descobrir regiões menos conhecidas, escolher atividades para famílias, explorar eventos culinários e culturais e acessar opções de mobilidade sustentável. Atualizações contínuas – inclusive uma interface móvel redesenhada, sugestões dinâmicas e adaptação multilíngue – fortalecem ainda mais seu papel de companheiro digital. O STB está desenvolvendo o “Admin Alma” para que os destinos enriqueçam o assistente com insights locais, e pretende transformar o Alma em um guia de voz em tempo real, apoiando os visitantes ao longo da sua jornada.

Mais informações: https://www.slovenia.info/en/business/content-digital-marketing/alma-slovenian-ai-travel-guide

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/614ec2a1-ff5d-4362-8310-12fcdb6c12ae

press@slovenia.info

GlobeNewswire Distribution ID 1001145386