NEW YORK, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A AI-Media , líder global em tecnologia e soluções de linguagem baseadas em IA, tem o prazer de anunciar que fez uma parceria avançada com a AudioShake uma empresa pioneira de tecnologia de áudio especializada em separação de som. Essa parceria irá aprimorar a solução LEXI Voice da AI-Media, criando uma combinação totalmente automatizada e de alta qualidade com tradução de voz por IA em tempo real – estabelecendo um novo padrão da indústria para áudio de transmissão ao vivo.

A tecnologia de ponta da AudioShake pode isolar o diálogo de ambientes barulhentos, como de esportes ao vivo, shows de música e feeds de notícias. Com isso, a AI-Media poderá separar e limpar o áudio diverso dos esportes – incluindo comentários e sons do estádio – e fazer uma remixagem com uma nova voz de comentário traduzida com a LEXI Voice. O resultado: uma experiência de transmissão de alta qualidade com som natural que preserva os sons de fundo originais, com uma tradução precisa em tempo real em vários idiomas. Juntas, as duas tecnologias criam uma solução líder de mercado que redefine o que é possível na transmissão multilíngue ao vivo.

Principais Benefícios da Parceria:

Clareza Aprimorada do Áudio – O AudioShake pode isolar comentários de fundos barulhentos, com a LEXI Voice fornecendo áudio traduzido limpo e de alta qualidade.

– O AudioShake pode isolar comentários de fundos barulhentos, com a LEXI Voice fornecendo áudio traduzido limpo e de alta qualidade. Integração Perfeita – Funciona com os avançados recursos de mixagem de áudio de IA da LEXI Voice em mixagens estéreo e 5.1 profissionais.

– Funciona com os avançados recursos de mixagem de áudio de IA da LEXI Voice em mixagens estéreo e 5.1 profissionais. Fluxo de Trabalho Totalmente Automatizado – Automação total da transcrição, tradução, geração de voz sintética e remixagem para uma experiência auditiva imersiva.

– Automação total da transcrição, tradução, geração de voz sintética e remixagem para uma experiência auditiva imersiva. Criação de Nova Trilha de Áudio – O AudioShake permite a criação de uma trilha de fundo limpa separada, permitindo que a LEXI Voice insira comentários traduzidos, preservando a autenticidade do som de fundo.

– O AudioShake permite a criação de uma trilha de fundo limpa separada, permitindo que a LEXI Voice insira comentários traduzidos, preservando a autenticidade do som de fundo. Acessibilidade Global – A qualidade aprimorada irá fortalecer ainda mais a posição da AI-Media como líder global em transmissão esportiva e acessibilidade a eventos ao vivo.

“Esta parceria com a AudioShake é um divisor de águas para os esportes e transmissão de eventos ao vivo”, disse Tony Abrahams, CEO da AI-Media. “A capacidade de isolar e limpar comentários esportivos em tempo real com fornecimento de traduções geradas por IA por meio da LEXI Voice, irá redefinir a experiência de visualização para o público global.”

A AI-Media integrará o AudioShake na rede iCap da empresa; a maior e mais segura rede de distribuição do mundo. A primeira versão desta nova solução está prevista para julho de 2025.

“Estamos empolgados em combinar nossa tecnologia de isolamento de voz e fundo de última geração com a força e o alcance dos recursos de legendagem e tradução da AI-Media”, disse Jessica Powell, CEO da AudioShake. “Juntos, estamos viabilizando que as emissoras tornem os eventos ao vivo acessíveis aos telespectadores de todo o mundo.”

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media é uma empresa pioneira de tecnologias especializada em soluções de fluxo de trabalho de legendagens ocultas e de legendagens com base em IA. Como líder global, a AI-Media fornece tecnologia e soluções de legendagem e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade com base em IA para uma gama diversificada de clientes e mercados em todo o mundo. Pela primeira vez em fevereiro de 2024, a AI-Media revelou dados inovadores que mostram a superioridade do seu produto de legendagem por IA, a LEXI, em comparação com os fluxos de trabalho humanos tradicionais. Com a nossa profunda experiência no setor e a sofisticada tecnologia de IA para criar soluções que agilizem e simplifiquem os processos, a AI-Media capacita as principais emissoras, empresas e agências governamentais de todo o mundo a garantir uma acessibilidade total e inclusivo ao seu conteúdo. A AI-Media (ASX: AIM) começou a ser negociada no ASX em 15 de setembro de 2020. Visite AI-MEDIA.TV

Sobre o AudioShake

O AudioShake separa os sons para tornar o áudio mais editável, acessível e útil. A tecnologia pioneira é usada em uma ampla gama de fluxos de trabalho de entretenimento e fala – desde a extração de fala limpa e de música de ambientes barulhentos até a mixagem imersiva, localização, separação de M&E e muito mais. Incluída na lista de Melhores Invenções da TIME e vencedora do Desafio Piloto de Inovação da NAB, a tecnologia de separação de som e transcrição de letras B2B da empresa é usada por grandes gravadoras, estúdios de cinema, plataformas de streaming e empresas de tecnologia de fala. Visite Audioshake.ai

