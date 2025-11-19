AI-Media e AVE Anunciam Parceria Exclusiva para Potenciar a Acessibilidade nos Eventos ao Vivo da Austrália

SYDNEY, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A AI-Media, líder global em soluções de legendagem e acessibilidade ao vivo baseadas em IA, nomeou a Audio Visual Events (AVE) como sua parceira exclusiva de aluguel para o mercado de eventos ao vivo na Austrália.

Esta parceria estratégica combina a plataforma LEXI da AI-Media – um ecossistema completo de hardware de nível profissional e soluções SaaS que fornecem legendagem e tradução em tempo real e de baixa latência – com o confiável equipamento dry-hire AV (equipamento somente) e a experiência técnica de produção da AVE. A colaboração viabiliza que os organizadores de eventos australianos aumentem a acessibilidade, o engajamento e a conformidade em eventos ao vivo e híbridos, ao mesmo tempo em que impulsionam o crescimento mútuo de ambas as organizações.

Visão Geral da Parceria

Por meio dessa parceria, os planejadores de eventos e as equipes de produção podem alugar os equipamentos AV padrão do setor da AVE – como monitores, racks e sistemas de integração – pré-configurados para uma implantação perfeita da plataforma LEXI da AI-Media, incluindo o LEXI Viewer.

O LEXI Viewer é o hardware de exibição de legendas da AI-Media projetado para ambientes profissionais de eventos ao vivo. Ele se conecta diretamente com os serviços LEXI Text (legendas ao vivo alimentadas por IA) e LEXI Translate (tradução multilíngue em tempo real) da AI-Media para fornecer legendas e traduções claras e sincronizadas em paredes de LED, telas de projeção e monitores digitais.

Este novo modelo de locação permite que os produtores de eventos acessem tecnologia avançada de legendagem e tradução por evento, particularmente em situações em que a variabilidade do evento torna a compra de equipamentos dedicados menos econômica. Ele garante que a acessibilidade possa ser facilmente adicionada a qualquer evento – grande ou pequeno – e ainda complementa o modelo de vendas diretas da AI-Media para clientes que precisam de soluções contínuas ou integradas.

Principais Elementos:

Mais de 20 anos de experiência impecável da AVE com eventos em toda a Austrália, apoiando locais, agências e grandes eventos corporativos.

em toda a Austrália, apoiando locais, agências e grandes eventos corporativos. Solução LEXI da AI-Media , que combina o hardware de legendagem de nível empresarial com o SaaS com tecnologia de IA para uma confiabilidade incomparável.

, que combina o hardware de legendagem de nível empresarial com o SaaS com tecnologia de IA para uma confiabilidade incomparável. Conjunto: Legendas e traduções sem estresse e escaláveis para eventos que vão desde conferências e reuniões corporativas até festivais de grande escala.

“Com a AVE como nossa parceira exclusiva de locação na Austrália, tornamos mais fácil para os profissionais de eventos oferecerem experiências acessíveis, multilíngues e de alto envolvimento”, disse Tony Abrahams, CEO da AI-Media. “Juntos, oferecemos uma solução de legendagem e tradução de classe mundial para o mercado australiano.”

Oportunidade de Mercado

A indústria de eventos ao vivo da Austrália continua a se expandir diante da recuperação da demanda após a pandemia e o aumento das expectativas de acessibilidade.

De acordo com o IMARC Groupi, o mercado australiano de gerenciamento de eventos foi avaliado em aproximadamente AUD $25 bilhões em 2024 e deve alcançar AUD $70 bilhões até 2033, a uma taxa de crescimento anual composta de 11,2%.

Com a acessibilidade e a comunicação multilíngue agora centrais para o envolvimento do público, as metas de inclusão corporativa e os padrões de conformidade, essa parceria posiciona a AVE e a AI-Media para atender a uma necessidade essencial e de rápido crescimento no mercado australiano de eventos ao vivo.

“Estamos muito contentes com a nossa parceria com a AI-Media”, disse Paul Keating, Dirigente de Vendas e Marketing, Eventos Audiovisuais. “A plataforma LEXI da AI-Media é uma referência global de legendagem e tradução ao vivo. Juntamente com a experiência comprovada de aluguel de equipamentos da AVE, proporcionamos aos produtores de eventos uma maneira mais fácil e inteligente de integrar a acessibilidade nas suas produções.”

Sobre a AI-Media

A AI-Media (ASX: AIM) é líder global em soluções de tradução de voz, legendagem e acessibilidade de idiomas baseadas em IA. A LEXI Suite e a rede global de codificadores oferecem inteligência multilíngue em tempo real confiável em todo o mundo, para modernizar fluxos de trabalho, aprimorar a comunicação e escalar a mudança de texto para IA falada.

Para mais informação visite o site AI-Media .

Sobre a AVE

A Audio Visual Events (AVE) é a principal fornecedora de locação de equipamentos e produção técnica da Austrália, fornecendo equipamentos AV e suporte técnico de produção para agências, organizadores de conferências, locais e empresas de produção em todo o país. Conhecida por sua confiabilidade, a AVE tem mais de duas décadas de experiência no fornecimento de soluções de tecnologia perfeitas para eventos . Saiba mais no site da AVE .

