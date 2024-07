TEMECULA, Califórnia, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A partir de 1 de julho de 2024, Adrian Ridge é o CEO do Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, parte da divisão industrial da Nikkiso Co. Ltd. Ridge sucede a Peter Wagner, que continua a desempenhar funções no Conselho de Administração como Executive Chairman do Nikkiso CE&IG Group.

Enquanto CEO, Ridge irá impulsionar os resultados operacionais e financeiros e preparar o Grupo para o crescimento futuro. Na sua função de Executive Chairman, Wagner concentrar-se-á na condução da visão e da estratégia a longo prazo do Grupo, na qualidade de consultor.

“Em nome do Conselho de Administração, dou as boas-vindas e felicito Adrian pela sua promoção a CEO”, afirmou Wagner. “É um líder com provas dadas que se envolve no momento certo para promover o crescimento da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases para novos patamares.”

“Nunca me senti tão entusiasmado com o potencial de uma empresa como me sinto com a Nikkiso”, afirmou Ridge. “Temos todos os ingredientes certos para sermos líderes em todos os mercados que servimos em todas as regiões do mundo. Sinto-me honrado e grato por esta oportunidade única na vida.”

Sobre Adrian Ridge

Ridge juntou-se à Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases em 2022 como EVP de Fabrico e Operações depois de ter trabalhado cerca de 30 anos na gigante sueca de fabrico Atlas Copco ocupando vários cargos de liderança global. Tem uma licenciatura em Engenharia Mecânica e um MBA da Universidade de Durham, no Reino Unido.

Contacto para os meios de comunicação social

Lisa Adams

Lisa.adams@nikkisoceig.com

Telemóvel: +1 (405) 492-1689

Sobre o Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group é um fornecedor líder de equipamento criogénico, tecnologias e aplicações para os segmentos de mercado da energia limpa e dos gases industriais. O Grupo emprega mais de 1.600 pessoas em 22 países e é liderado pela Cryogenic Industries, Inc. no sul da Califórnia, EUA, a qual é uma subsidiária integral da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Uma fotografia que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3496ba9-85d1-4c91-b199-181d30747a25

GlobeNewswire Distribution ID 9172603