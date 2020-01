Accounting Seed ouvre un bureau au Royaume-Uni

Expansion accrue sur le marché de l’EMA

COLUMBIA, Maryland, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ — Accounting Seed, une plateforme de comptabilité de haut niveau optimisée par Salesforce®, ouvre un deuxième site à Reading, au Royaume-Uni, afin de mieux servir les clients et d’étendre sa présence sur le marché de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique (EMA). Accounting Seed, qui a enregistré une croissance à deux chiffres en glissement annuel au cours des dix dernières années, est à la fois prêt à poursuivre sa croissance et capable d’offrir sa solution comptable sur le marché de l’EMA avec des fonctionnalités telles que la déclaration à multiple devise, à multiple entité et la TVA.

« Maintenant que les principales fonctionnalités nécessaires au marché EMA ont été testées et utilisées par la clientèle actuelle, nous sommes ravis d’ouvrir un bureau à Londres et de nous plonger plus profondément dans le marché EMA », a déclaré Tony Zorc, fondateur et président-directeur général.

La société de logiciels a engagé Shane Deacon, vice-président de l’EMA, pour gérer leur nouveau bureau. M. Deacon apporte 14 ans d’expérience dans l’écosystème Salesforce, ayant récemment travaillé pour InvoiceIT/SteelBrick (qui est maintenant connu sous le nom de CPQ & Billing® de Salesforce) et Kaptio.

« Mon objectif est d’utiliser ma connaissance de Salesforce pour vendre ce produit robuste aux organisations qui ne sont pas seulement sur Salesforce, mais aussi à celles qui ne réalisent pas que ce type de technologie comptable transformatrice existe », a déclaré M. Deacon.

L’objectif de Zorc est de doter le bureau britannique avec plus d’ingénieurs de solutions et de responsables de comptes dans les 12 prochains mois afin de soutenir les clients éventuels de l’EMA déjà prévus pour Accounting Seed.

« Ce nouveau bureau est la clé de notre capacité à servir nos clients. J’ai hâte de faire connaître notre produit à un plus grand nombre d’entreprises dans le monde entier et de voir comment il transforme leurs activités pour le mieux », a déclaré M. Zorc.

L’architecture ouverte d’Accounting Seed permet aux clients de gérer leur comptabilité à leur façon, une nécessité pour les clients de différents secteurs et pays.

« Notre solution est optimisée pour les besoins spécifiques à la zone du Royaume-Uni. Tout ce qui a été décrit par le Financial Reporting Council (FRC) peut, essentiellement, être effectué dans Accounting Seed », a déclaré M. Deacon.

