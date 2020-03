Absen élargit son portefeuille d’écrans LED fixes d’intérieur avec la série KL

SHENZHEN, Chine, 11 mars 2020 /PRNewswire/ — Absen (SZSE : 300389), le leader mondial des solutions d’affichage LED, a récemment annoncé le lancement de la série KL, un produit d’intérieur fixe offrant un parfait équilibre entre excellentes performances visuelles, facilité d’utilisation et prix. La série KL est disponible en cinq pas de pixels allant de 1,6 mm à 3,9 mm, parfaitement adaptés pour la vente au détail, l’hôtellerie, les entreprises, le transport et d’autres applications intérieures.

« La série KL est une excellente option pour les grossistes, les distributeurs et les entrepreneurs qui achètent des modules LED et d’autres composants pour assembler des écrans LED pour divers projets », a déclaré Vandy Fan, le responsable de la stratégie de distribution chez Absen. « Le fait d’utiliser des écrans LED prêts à l’emploi, plutôt que d’assembler les composants sur place, permet non seulement de gagner du temps et de réduire les coûts de main-d’œuvre, mais aussi de garantir la qualité du projet. La série KL leur donnera de nouveaux et passionnants moyens de mieux répondre à l’intégration des systèmes et aux autres besoins d’installation permanente de leurs clients ».

Des performances visuelles exceptionnelles : ayant la réputation de fournir des produits de haute qualité, Absen choisit des matières premières sûres et fiables pour ses produits. La série KL peut se prévaloir d’un niveau de luminosité, d’une échelle de gris, d’un rapport de contraste et d’un taux de rafraîchissement élevés. Les produits d’Absen sont calibrés après avoir subi une série de tests critiques, garantissant une grande uniformité visuelle au fil du temps et la capacité de maintenir la durée de vie entière des produits au niveau des composants. Et grâce à des panneaux en aluminium finement moulés sous pression, qui assurent une meilleure planéité des écrans, KL est en mesure d’offrir un impact visuel plus important.

Un design innovant : KL est un produit tout-en-un au design épuré et convivial, permettant de multiples méthodes d’installation, notamment le montage mural, l’accrochage et l’installation au sol, en utilisant les canaux arrière créatifs ou les patins de connexion. Le produit est disponible en taille standard de 640 mm x 480 mm, avec une option supplémentaire de 320 mm x 160 mm lorsque les clients ont besoin d’une certaine souplesse de conception.

Facilité d’utilisation et de maintenance : assembler un écran LED avec de nombreux composants demande beaucoup de travail et nécessite des ingénieurs hautement qualifiés. Les écrans KL d’Absen sont des produits d’installation et d’entretien avant et arrière d’une profondeur de seulement 70 mm et d’un poids de 7,8 kg par panneau. Avec ses unités d’alimentation, ses câbles, ses cartes de réception et ses autres composants clés, KL offre de meilleures solutions d’installation et de maintenance pour les utilisateurs finaux.

« La série KL sera un produit complémentaire unique au portefeuille de produits commerciaux existants d’Absen », a déclaré M. Vandy. « Elle n’est disponible qu’en Amérique latine, au Moyen-Orient et dans la région APAC ».

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1122009/KL.jpg