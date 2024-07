A AACSB usa novos relatórios e eventos globais para definir uma direção estratégica para as faculdades de business avançarem na educação e liderarem corajosamente em IA.

TAMPA, Flórida, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A AACSB International (AACSB) está liderando a maneira como as faculdades de business irão utilizar a IA. Com um relatório divulgado recentemente que explora como as faculdades de business podem entender e abraçar melhor a capacidade da IA generativa (GenAI), além da sua primeira conferência de IA nos EUA, a AACSB tem o prazer de anunciar a participação do renomado líder de pensamento em IA Ethan Mollick como palestrante principal na Deans Conference em Las Vegas, Nevada, em fevereiro de 2025.

Ethan Mollick é professor associado da Wharton School da University of Pennsylvania, onde estuda e ensina inovação e empreendedorismo e examina os efeitos da inteligência artificial no trabalho e na educação. Ele também lidera a Wharton Interactive, um esforço para democratizar a educação usando jogos, simulações e IA. Antes de entrar para o setor universitário, Ethan cofundou uma empresa startup e atualmente presta consultoria a várias startups e organizações.

Este acontecimento se dá pouco depois de a AACSB ter realizado sua primeira AI Conference em Santa Clara, Califórnia. Esta conferência concentrou-se na interseção da IA na educação empresarial e nos negócios aplicados, na importância da capacidade da IA e em como a IA aumenta a eficiência sem substituir as soft skills; um foco importante da educação empresarial. A AACSB também planeja realizar uma conferência de IA semelhante em Paris nos dias 9 e 10 de outubro.

Este trabalho baseia-se no relatório recém-publicado da AACSB Building Future-Ready Business Schools With Generative AI (Criação de Faculdades de Business Prontas com IA Generativa), que analisa em profundidade as potenciais ameaças e oportunidades para a educação empresarial, delineando maneiras pelas quais as escolas podem usar eficientemente a GenAI no seu currículo e na experiência dos alunos, enquanto atingem metas institucionais.

O impacto da IA está começando a ser observado na educação, nos negócios e na sociedade, e esses esforços servem como um catalisador para explorar, discutir e estudar ainda mais a dinâmica dessa tecnologia digital em evolução.

