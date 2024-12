A operação da Syrah em Balama é a primeira mina de grafite a concluir uma auditoria independente de acordo com o padrão IRMA, tendo atingido o nível IRMA 50

SEATTLE, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoje, a Iniciativa para a Garantia de Mineração Responsável (IRMA) divulgou os resultados de uma auditoria independente da operação de grafite da Syrah em Balama (“Balama”) em função do Padrão para a Mineração Responsável da IRMA. Balama atingiu o nível IRMA 50 depois de a firma de auditoria independente SCS Global Services ter medido o seu desempenho em relação aos mais de quatrocentos critérios do Padrão.

A operação da Syrah em Balama é uma das 22 operações mineiras de escala industrial em todo o mundo envolvidas em auditorias independentes com o sistema IRMA. Após uma auto-avaliação inicial, uma mina participante contrata uma empresa de auditoria externa, com formação e aprovação da IRMA, para efectuar uma avaliação independente pormenorizada, incluindo visitas presencias a operação mineira e às comunidades próximas.

O IRMA 50 significa que a SCS Global Services verificou que Balama cumpria todos os requisitos críticos do Padrão IRMA, bem como pelo menos 50% dos critérios do Padrão em cada uma das quatro áreas: responsabilidade social, responsabilidade ambiental, integridade empresarial e planeamento para legados positivos. O relatório de auditoria completo está disponível na página da auditoria de Balama em responsiblemining.net.

“As informações necessárias para decidir o que está a correr bem e o que pode exigir mais atenção.”

“Este relatório demonstra que as minas que fornecem materiais essenciais com vista à transição para as energias renováveis podem apontar para avaliações transparentes e independentes do seu desempenho ambiental e social”, afirmou Aimee Boulanger, Directora Executiva da IRMA. “Através de relatórios de auditoria da IRMA pormenorizados, as empresas de mineração, as comunidades e as empresas que adquirem os materiais extraídos podem obter as informações necessárias para decidir o que está a correr bem e o que pode exigir mais atenção em minas específicas.”

Dado que o Padrão da IRMA é reconhecido e adoptado em todo o mundo, estas auditorias são apenas os primeiros passos no aprofundamento do diálogo entre as empresas mineiras e as pessoas afectadas pela respectiva actividade. E porque o processo ainda está em evolução, a IRMA adverte que os resultados iniciais devem ser revistos e interpretados em conformidade.

“Se os resultados não reflectem plenamente a experiência das comunidades, dos titulares de direitos indígenas ou de outros grupos afectados, queremos ouvir as respectivas opiniões”, afirmou a Sra. Boulanger. “Ajudá-los-emos a comunicar com a empresa para compreender melhor o seu desempenho e com os auditores sobre quaisquer questões que achem que tenham sido negligenciadas na análise. Esta é uma pedra basilar do nosso compromisso para com a transparência. Convidamos qualquer pessoa que tenha críticas acerca do nosso trabalho a juntar se a nós para o tornarmos melhor. A procura de maneiras de melhorar está incorporada no nosso sistema e é uma medida do seu sucesso.”

“Esta conquista é a primeira na indústria global de grafite e destaca quase uma década de fortalecimento do nosso desempenho diferenciado em ESG.”

“Alcançar o IRMA 50 é um marco significativo para a Syrah no seu compromisso de operar em linha com as melhores práticas internacionais de mineração responsável. Esta conquista é a primeira na indústria global de grafite e destaca quase uma década de fortalecimento do nosso desempenho diferenciado em ESG. O sólido registo de segurança de Balama, o investimento em formação e no desenvolvimento de uma força de trabalho altamente qualificada, o contínuo desenvolvimento na comunidade, a devida diligência em matéria de direitos humanos, a governação e conformidade legal, o envolvimento com as partes interessadas e o compromisso demonstrado com a sustentabilidade ambiental foram elementos cruciais no processo com o IRMA”, destacou o Diretor-Executivo e CEO da Syrah, Shaun Verner.

A Iniciativa para a Garantia de Mineração Responsável (IRMA) é: (1) um padrão de mineração voluntário que descreve as melhores práticas para proteger as pessoas e o ambiente, (2) um processo de garantia para mensurar as minas em função desse padrão, e (3) uma organização dirigida em pé de igualdade por representantes de seis sectores de partes interessadas afectadas (comunidades, trabalhadores organizados, ONG, sector financeiro, compradores e empresas mineiras) que supervisiona a norma e o processo de garantia. A IRMA é mundialmente única no sentido em que a sua governação proporciona às comunidades um poder equivalente ao das empresas mineiras e aos interesses não comerciais um poder igual ao dos interesses comerciais.

