VICTORIA, Seicheles, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a corretora de criptomoedas líder e empresa de Web3, anunciou a apresentação da Gaia (GAIA) na sua launchpool, bem como um registo para negociação à vista. Gaia é uma infraestrutura de computação descentralizada que permite a todos criarem, implementarem, escalarem e rentabilizarem os seus próprios agentes de IA. A negociação do par GAIA/USDT terá início às 09h00 (UTC) de 30 de julho de 2025.

A campanha Launchpool da GAIA da Bitget está a oferecer 4 741 300 GAIA em recompensas totais. Os utilizadores elegíveis podem participar bloqueando o BGB durante o evento, o qual terá lugar das 09h00 de 30 de julho de 2025, às 09h00 (UTC) de 1 de agosto de 2025. Na pool de bloqueio BGB, os utilizadores podem bloquear entre 5 e 50 000 BGB, com limites máximos determinados pelo respetivo nível VIP, para terem a oportunidade de ganhar uma parte de 3 858 300 GAIA.

Em paralelo com o registo, a Bitget lançará uma campanha CandyBomb com 633 000 GAIA disponíveis em recompensas. Deste total, 211 000 GAIA serão alocadas ao pool de negociação GAIA, BTC e BGB para novos utilizadores, ao mesmo tempo que 422 000 GAIA estarão disponíveis na pool de negociação GAIA para utilizadores atuais. A campanha terá lugar das 9h00 de 30 de julho de 2025, às 9h00 (UTC) de 6 de agosto de 2025.

A Bitget também realizará um Sorteio no X, no qual 750 utilizadores qualificados terão a possibilidade de ganhar uma parte de 125 000 GAIA. A campanha terá lugar das 9h00 de 30 de julho de 2025, às 9h00 (UTC) de1 de agosto de 2025. Para participar, os utilizadores devem seguir a Bitget e a Gaia no X, citar a publicação do sorteio com a hashtag #GAIAxBitgetLaunchpool, identificar um(a) amigo(a), registar-se, depositar ou negociar GAIA na Bitget e preencher o formulário com link na publicação.

Para além disso, será realizada uma campanha comunitária das 9h00 de 30 de julho de 2025, às 9h00 (UTC) de 6 de agosto de 2025, oferecendo mais 125 000 GAIA para serem divididos entre 750 utilizadores qualificados. Para participarem, os utilizadores devem tornar-se membros do Bitget Discord e do BGB Holders Group, registar-se, fazer um depósito líquido de mais de 100 USDT e concluir qualquer negociação à vista de GAIA/USDT.

Gaia é uma rede de IA descentralizada que permite aos utilizadores alojarem, possuirem e interagirem com agentes de IA autónomos num ambiente seguro e transparente. Construída com base na tecnologia blockchain, a Gaia garante que cada nó de IA opera de forma independente, ao mesmo tempo que contribui para um ecossistema mais amplo e interligado. Os utilizadores podem implementar modelos avançados, tais como o Qwen2 0.5B Instruct, e personalizá-los utilizando dados pessoais ou empresariais para criarem serviços de IA personalizados.

Ao dar prioridade à soberania e à privacidade dos dados, a Gaia apresenta um novo modelo para o desenvolvimento e rentabilização descentralizada de IA. A sua infraestrutura de fácil utilização permite que os indivíduos instalem facilmente software de nós, configurem modelos e participem na colaboração de IA baseada em domínios, abrindo novas possibilidades de inovação no espaço Web3.

A Bitget continua a expandir as respetivas ofertas, posicionando-se como uma plataforma líder para a negociação de criptomoedas. A corretora estabeleceu uma reputação em soluções inovadoras que capacitam os utilizadores a explorarem criptomoedas dentro de um ecossistema CeDeFi seguro.

Com uma vasta seleção de mais de 800 pares de criptomoedas e o compromisso de alargar as respetivas ofertas a mais de 900 pares de negociação, a Bitget liga os utilizadores a diversos ecossistemas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, Base e TON. A adição da Gaia ao portefólio da Bitget marca um passo significativo em direção à expansão do respetivo ecossistema ao adotar a inovação de IA descentralizada, capacitando os utilizadores com um maior controlo sobre a privacidade dos dados e apoiando a próxima geração de aplicações Web3 baseadas em IA.

Sobre a Bitget

Constituída em 2018, a Bitget é a empresa, líder a nível mundial, de criptomoedas e Web3. Com mais de 120 milhões de utilizadores em mais de 150 países e regiões, a plataforma Bitget está empenhada em ajudar os utilizadores a negociarem de uma forma mais inteligente com a sua pioneira funcionalidade de “copy trading” e outras soluções de negociação, ao mesmo tempo que oferece acesso em tempo real a preço da Bitcoin , preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas sem custódia líder que suporta mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Oferece negociação multi-cadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20 000 DApps, com swaps avançados e perspetivas de mercado integrados numa única plataforma.

A Bitget está a impulsionar a adoção da criptomoeda através de parcerias estratégicas, tais como o facto de ser o Parceiro Oficial de Criptomoeda das melhores ligas de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados de Leste, SEA e LATAM e é parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (Campeão do Mundo de Wrestling), Samet Gümüş (medalha de ouro no Pugilismo) e İlkin Aydın (seleção nacional de voleibol) para inspirar a comunidade global a adotar o futuro da criptomoeda.

Alinhada com a sua estratégia de impacto global, a Bitget uniu forças com a UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhões de pessoas até 2027. No mundo dos desportos motorizados, a Bitget é o parceiro exclusivo de negociação de criptomoedas do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

