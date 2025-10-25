A John Langdon Down Foundation ganha o F1® Allwyn Global Community Award no Grande Prêmio do México

Iniciativa sediada na Cidade do México recebe uma doação de € 100.000 da Allwyn para apoiar sua missão de liberar todo o potencial das crianças com Síndrome de Down

CIDADE DO MÉXICO, Oct. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Allwyn, empresa multinacional de entretenimento liderada por loterias, e a Formula 1 anunciaram a John Langdon Down Foundation como vencedora do F1® Allwyn Global Community Award no México e ganhadora de € 100.000 (equivalente a mais de 2,1 milhões de pesos mexicanos). A doação, cortesia de Allwyn, será usada para promover o trabalho positivo da fundação na comunidade local por meio de seu programa integrado de cuidado e educação, que apoia crianças com Síndrome de Down, bem como suas famílias.

A Prof. Sylvia Garcia Escamilla, presidente da John Langdon Down Foundation, ganha o F1® Allwyn Global Community Award no Autódromo Hermanos Rodriguez antes do Grande Prêmio do México.

Sediada na Cidade do México – sede do FORMULA 1® GRAND PREMIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 2025 – 24 a 26 de outubro de 2025 – a John Langdon Down Foundation é uma instituição pioneira dedicada a promover os direitos humanos, a dignidade e o potencial das pessoas com Síndrome de Down de todas as idades. A fundação reconhece que as crianças com Síndrome de Down no México nem sempre estão preparadas para o sucesso – as necessidades educacionais, de saúde e de desenvolvimento são normalmente abordadas isoladamente, o que pode prejudicar suas oportunidades de aprender e ser independente.

A iniciativa vencedora da fundação visa preencher essa lacuna com sua doação da Allwyn. Nos próximos 12 meses, apoiará 89 crianças de 6 a 18 anos com Síndrome de Down para liberar seu potencial e capacitar cerca de 445 membros da família (incluindo pais e cuidadores) com treinamento e apoio. A longo prazo, visa dar a essas crianças mais independência, melhorando a educação, as oportunidades de emprego e a inclusão social. Em última instância, o projeto terá um impacto social mais amplo ao destacar as capacidades das pessoas com Síndrome de Down – quebrando estereótipos, mudando percepções e promovendo uma sociedade mais receptiva.

A F1 tem sido uma importante apoiadora do trabalho da fundação há vários anos. Em 2022, comprou obras de arte personalizadas e molduras criadas por pessoas com Síndrome de Down. Mais recentemente, abriu oportunidades para seus alunos participarem de jogos e atividades inclusivas no circuito do Autódromo Hermanos Rodriguez, incluindo conhecer pilotos e testar suas habilidades em simuladores de corrida.

O F1® Allwyn Global Community Award, lançado este ano como parte da parceria plurianual entre a F1 e a Allwyn, reflete um compromisso compartilhado de impulsionar mudanças positivas e retribuir às comunidades em que operam.

Durante a temporada de 2025, um total de quatro iniciativas locais ligadas à F1 que causam um impacto positivo em seus países – que podem incluir avanços em educação, cultura, bem-estar e sustentabilidade – serão escolhidas pelos juízes para ganhar uma doação de € 100.000 da Allwyn. O vencedor restante desta temporada receberá o F1® Allwyn Global Community Award no FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 (20 a 22 de novembro de 2025).

A ambição da Allwyn é estender o prêmio para cobrir mais corridas na temporada de 2026 e celebrar ainda mais os projetos que fazem uma diferença significativa.

Andria Vidler, CEO da Allwyn UK e jurada do F1® Allwyn Global Community Award, disse: “Como uma empresa de entretenimento liderada por loterias, retribuir às comunidades está no centro do que fazemos e tem sido um privilégio mostrar e promover um excelente trabalho por meio da parceria da Allwyn com a Formula 1 este ano. A John Langdon Down Foundation é um exemplo de uma verdadeira iniciativa comunitária que não apenas promove mudanças positivas para seus beneficiários diretos e seus sistemas de apoio, mas é intrinsecamente inclusiva, impulsionando uma mudança fundamental na percepção de um grupo marginalizado.”

Ellen Jones, chefe de ESG da Formula 1, disse: “O trabalho inspirador da John Langdon Down Foundation está fortemente alinhado com as principais áreas que reconhecemos por meio deste prêmio – especialmente em seus esforços para aumentar o empoderamento, a educação e o bem-estar de crianças com Síndrome de Down. A notável iniciativa quebra barreiras sistêmicas, ajudando essas crianças a alcançar todo o seu potencial. Estamos muito felizes em dar visibilidade à sua missão e gerar um impacto tangível, ajudando a promover uma sociedade mais solidária e inclusiva.”

A vencedora do F1® Allwyn Global Community Award, professora Sylvia Garcia Escamilla, presidente da John Langdon Down Foundation, disse: “Nosso objetivo é garantir que toda pessoa com Síndrome de Down seja totalmente incluída na sociedade, e vencer o F1® Allwyn Global Community Award nos aproxima de tornar isso realidade. A maior lacuna sistêmica no México é o cuidado fragmentado, que impede que o potencial das crianças com Síndrome de Down seja plenamente desenvolvido. Essa generosa doação da Allwyn nos permitirá implementar um programa que ofereça um sistema de apoio integrado, promova o desenvolvimento, elimine barreiras e incentive uma inclusão mais ampla, que vá além do México. Agradecemos à Formula 1 e à Allwyn por reconhecerem o impacto que nossa fundação está gerando nesta comunidade.”

Notas aos editores

Sobre a Allwyn

A Allwyn é uma empresa multinacional de entretenimento de jogos, liderada por loterias, com posições de destaque e marcas reconhecidas na Europa e na América do Norte. Seu propósito é tornar o jogo melhor para todos, com foco em inovação, tecnologia, segurança dos jogadores e aumento dos recursos destinados a boas causas, dentro de um portfólio crescente de entretenimento de jogos casuais.

Sobre a parceria da Allwyn com a Formula 1®

A parceria plurianual com a Formula 1® representa um impulso para aumentar o reconhecimento global da Allwyn, aproveitando as 24 corridas do esporte ao redor do mundo, seus 750 milhões de fãs e 96 milhões de seguidores nas redes sociais, além de sua ampla presença em canais de transmissão e meios de entretenimento.

A parceria reforçará a posição da Allwyn como uma marca internacional que promove impacto comunitário em todo o mundo, apoiando seus planos de crescimento global.

No centro da parceria está o desenvolvimento de iniciativas que apoiarão a ambição da empresa de ser uma força positiva e contribuir para a sociedade em escala global. Com a Allwyn e a Formula 1® igualmente comprometidas em empoderar fãs e comunidades locais, a parceria oferecerá à Allwyn a oportunidade de utilizar a crescente base internacional de fãs do esporte para celebrar aqueles que promovem mudanças positivas, compartilhando essas histórias inspiradoras em nível global.

Sobre a Formula 1®

As corridas de Formula 1® começaram em 1950 e constituem a competição de automobilismo mais prestigiada do mundo, além de serem a série esportiva anual mais popular do planeta. A Formula One World Championship Limited faz parte da Formula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do Formula One World Championship da FIA. A Formula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK), atribuída ao grupo de ações rastreadoras do Formula One Group. Os logotipos F1, F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas registradas da Formula One Licensing BV, uma empresa da Formula 1. Todos os direitos reservados.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42d32bbb-a8f8-47ab-94e4-62d5bb1bf8ff

Consultas de mídia pr@allwyn.com Contatos de imprensa Escritório de imprensa da Formula 1 E: f1media@f1.com T: @f1media

GlobeNewswire Distribution ID 1001134987