A Galvanize amplia a oferta de nuvem regional do HighBond para a África e a América do Sul com novas Regiões de AWS

Nairóbi, Joanesburgo e São Paulo, March 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Galvanize , líder global em software SaaS para governança, risco e conformidade (GRC), anunciou hoje que a empresa oferecerá hospedagem regional na África e na América do Sul por meio das Regiões da AWS locais: a AWS Africa (na Cidade do Cabo) e a AWS South America ( em São Paulo), respectivamente. A implantação concluída no fim de fevereiro pela Galvanize demonstra o compromisso da empresa com clientes e parceiros locais, apoiando os requisitos deles relacionados à soberania dos dados e, particularmente, garantindo a conformidade com a POPIA, na África do Sul, e a LGPD, no Brasil.

Além da conformidade com a soberania dos dados, os ambientes de hospedagem de AWS proporcionam vários outros benefícios aos clientes e parceiros, como desempenho avançado, altos níveis de segurança, baixa latência, disponibilidade contínua e failover automático, para garantir que os serviços essenciais dos clientes não dependam exclusivamente de um data center.

“Com a oferta de hospedagem regional na África, os clientes da Galvanize que se preocupam com a soberania dos dados terão a tranquilidade de saber que os dados deles nunca sairão do continente. Eles também aproveitarão os serviços e a infraestrutura de renome mundial da AWS. Ter um data center da Galvanize na África demonstra o compromisso da empresa com o continente e seus clientes fiéis. Isso representa um passo à frente para a adoção da tecnologia em nuvem como a opção principal na África.” – Dino Carletti, chefe do departamento da África do Sul, Surtech (parceira da Galvanize)

“As organizações do mundo todo estão enfrentando uma nova era de riscos e incertezas decorrentes da pandemia. Ao firmar uma parceria com a AWS, a Galvanize garante a soberania dos dados na África e na América do Sul para atender aos requisitos regulatórios e de conformidade. Com isso, as organizações globais têm acesso a uma plataforma automatizada e unificada para toda e qualquer necessidade de GRC.” – Dan Zitting, diretor de produtos e estratégias, Galvanize

“Nosso investimento na infraestrutura de renome mundial e provisionada localmente da AWS demonstra o compromisso contínuo da empresa em fornecer uma experiência de alto desempenho para nossos clientes da África e da América do Sul. A soberania dos dados é uma questão extremamente importante para os clientes do setor público e privado, e a hospedagem no país de origem muitas vezes é exigida das organizações públicas e corporativas. A Galvanize é agora um dos poucos fornecedores mundiais de software corporativo para GRC baseado na nuvem que provisiona os serviços a partir de um ambiente hospedado localmente, garantindo a soberania dos dados e a conformidade regulatória.” – Barnabas Chirombo, chefe do departamento da África, Revival Holdings (parceira da Galvanize)

“Esse é um investimento importante e que diferencia a Galvanize. A soberania dos dados é um requisito essencial dos clientes, e ser capaz de fornecer hospedagem local pela AWS dará a eles a confiança de que essas prioridades regulatórias serão atendidas pela melhor infraestrutura do mercado.” – Roberto Faria, diretor executivo, Quality Nextech, Brasil

Sobre a Galvanize:

A Galvanize é a maior fornecedora de softwares premiados para segurança baseada em nuvem, gestão de riscos, conformidade e auditoria para algumas das maiores organizações do mundo. A plataforma integrada do HighBond oferece visibilidade dos riscos, facilita a demonstração de conformidade e ajuda a expandir os programas de auditoria, risco e conformidade sem custos adicionais. Mais de 6.300 organizações em 130 países confiam no HighBond para alcançar seus objetivos, inclusive várias empresas da Fortune 1.000 e da S&P 500, além de centenas de organizações governamentais, bancos, fabricantes e serviços de saúde. Seja para gerenciar as ameaças, avaliar os riscos, medir os controles, monitorar a conformidade ou expandir a cobertura da garantia, o HighBond automatiza as tarefas manuais, combina os dados de toda a organização e os transmite em relatórios e painéis fáceis de compartilhar.