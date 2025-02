A Forbes inclui a Bitget entre as bolsas de criptomoedas mais confiáveis do mundo.

VICTORIA, Seychelles, Jan. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3 foi incluída na lista Top 25 bolsas de criptomoedas mais confiáveis da Forbes. Ocupando a oitava posição na lista, a Bitget registrou um aumento no número de usuários no último ano, além de uma série de atualizações e colaborações que corroboraram sua posição para entrar no seleto grupo. Com grandes nomes como Coinbase, Binance e Robinhood, a lista destaca bolsas de criptomoedas de todo o mundo.

Recentemente, em seu relatório de transparência, a Bitget registrou um aumento de 400% em sua base de usuários, ultrapassando 100 milhões em dezembro, e o volume de negociações à vista cresceu de US$ 160 bilhões no primeiro trimestre para US$ 600 bilhões no quarto trimestre. Desde colaborações com atletas nacionais turcos até parcerias com a lendária liga de futebol LALIGA, além da chegada de novos executivos e da obtenção de várias licenças, a Bitget fortaleceu sua posição como líder global, tornando-se o segundo maior ecossistema de bolsa de criptomoedas.

O foco da Bitget está em seus mercados de expansão por meio de marketing localizado, parcerias e iniciativas educacionais. A bolsa oferece um processo de integração simplificado, gateways de moedas fiduciárias e suporte ao cliente localizado para facilitar o acesso. A Bitget também investe em educação sobre blockchain, patrocínios estratégicos e programas de incentivo para reter usuários em regiões de alto crescimento. Com a chegada de Hon NG, CLO da Bitget, a equipe está bastante empenhada em conformidade regulatória. Recentemente, a Bitget obteve aprovação no Reino Unido, uma licença BSP em El Salvador e abriu uma nova bno Vietnã para operá-la conforme os requisitos locais.

Um relatório recente da CCData destaca o sucesso da Bitget com o aumento da participação de mercado para 4,25%, superando o recorde anterior de abril de 2024. Comparando a mudança na participação de mercado do mercado combinado de spot e derivativos, a Bitget, Coinbase e Crypto(dot)com foram os maiores beneficiários de 2024, aumentando sua participação de mercado em 4,05%, 3,89% e 3,39%, atingindo 10,5%, 5,43% e 4,71%, respectivamente.

Anteriormente, o Bitget Token (BGB) foi classificado como uma das 10 criptomoedas de melhor desempenho pela Forbes no primeiro semestre de 2024. Desde então, o BGB superou todas as expectativas com um aumento de mais de 1000% no ano passado. Ao reduzir o fornecimento do BGB, melhorar sua utilidade e expandir suas aplicações no mundo real, a Bitget planeja fortalecer mais funcionalidades e produtos no ecossistema Bitget, levando ao crescimento sustentável e um valor de longo prazo para os detentores.

A estreia da Bitget na lista de 2025 da Forbes das bolsas de criptomoedas mais confiáveis do mundo enfatiza seu notável crescimento e crescente credibilidade na indústria. Com um forte índice de retenção de BTC-ETH e foco na transparência, a Bitget se destaca como uma das bolsas de criptomoedas mais seguras do mundo. Com prova transparente de reservas garantindo 100% de seus ativos e um Fundo de Proteção de $600 milhões para proteger os usuários, a bolsa acelerou seu crescimento mundial. A inclusão na lista da Forbes mostra a crescente influência da bolsa no espaço das criptomoedas.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com sua inovadora funcionalidade de copy trading e outras soluções de negociação, enquanto oferece acesso em tempo real aos preços de Bitcoin, Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptografia multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos Web3 integrais, incluindo funcionalidade de carteira, swap de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceiro Oficial de Criptomoedas da Principal Liga de Futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina, bem como um parceiro global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro de boxe) e İlkin Aydın (equipe nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

