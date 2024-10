A cada segundo, neste último ano, 3 meninas e 2 meninos sofreram violência sexual infantil

Together for Girls lança ‘Break the Record’ em tentativa recorde de acabar com a violência sexual infantil

Every second this past year 3 girls experienced child sexual violence

LONDRES, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Together for Girls, uma parceria global que trabalha para acabar com a violência contra crianças e adolescentes, está revelando os resultados de um extenso esforço de pesquisa que revela a prevalência global da violência sexual infantil (CSV) este ano, compreendendo dados representando 193 países e relevantes para as experiências de 2,4 bilhões de jovens. Nos últimos 12 meses, 82 milhões de meninas e 69 milhões de meninos experimentaram alguma forma de violência sexual, aproximadamente 3 meninas e 2 meninos por segundo. Os dados foram compilados pela Together for Girls em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Universidade Estadual da Geórgia, a Universidade Agrícola da China, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA e a Universidade de Edimburgo.

Em uma abordagem inédita, a Together for Girls criou um livro chamado ‘Break the Record’ para medir e entender a violência sexual infantil e oferecer uma estrutura prática para acabar com ela. Este esforço faz parte de uma campanha mais ampla Break the Record apoiada por influenciadores e defensores em todo o mundo, incluindo o Brave Movement, um movimento global de defesa liderado por sobreviventes para acabar com a violência sexual infantil e uma iniciativa especial do Together for Girls. A campanha também tentará um título de GUINNESS WORLD RECORDS™ para o maior número de países representados em um cúpula sobre violência infantil na Conferência Ministerial Global sobre o Fim da Violência Contra Crianças que acontecerá em Bogotá, Colômbia, nos dias 7 e 8 de novembro de 2024.

Every second this past year 2 boys experienced child sexual violence

O livro Break the Record apresenta outros números inéditos: as primeiras estimativas globais e regionais da UNICEF, que Together for Girls e parceiros de pesquisa contribuíram para revelar que 1 em 5 meninas e 1 em 7 meninos sofrerão alguma forma de violência sexual antes de completar 18 anos.

A CEO da Together for Girls e fundadora do Brave Movement, Dra. Daniela Ligiero, diz: “A violência sexual contra crianças (SVAC) é persistente, generalizada e devastadora, mas sabemos que existem soluções comprovadas para preveni-la. Também sabemos que a SVAC acontece no escuro. Uma das principais razões para sua proliferação é a falta de medição global. Enquanto alguns governos e organizações medem em nível nacional ou regional, ainda não vimos medições rigorosas em escala global. Essa falta de medição global significou que não houve soluções globais efetivas. Com este esforço inédito no mundo, medindo as experiências de 1,5 bilhão de jovens, esperamos transformar a compreensão das pessoas sobre a SVAC e incentivar os governos a agir.”

“Então, hoje, antes da primeira reunião ministerial de violência contra crianças do mundo, estamos pedindo aos governos e indivíduos que tomem medidas, para ver que há esperança se todos compartilharmos uma visão para o futuro – um mundo em que os sobreviventes tenham um lugar à mesa e os esforços coletivos de governos, sociedade civil e setor privado se combinem para garantir que todas as crianças cresçam seguras e livres de medo e violência. Um mundo em que todos tenham acesso à prevenção, cura e justiça.”

Break the Record

O livro também apresenta o Out of the Shadows Index (OOSI), bem como dados do Childlight: Global Child Safety Institute da Universidade de Edimburgo, que descobriu que mais de 300 milhões de crianças menores de 18 anos foram afetadas por exploração e abuso infantil e sexual on-line nos últimos 12 meses. De acordo com o Into the Light Index, 1 em cada 8 crianças em todo o mundo foi submetida a solicitações on-line e 1 em cada 8 crianças experimentou tirar, compartilhar e/ou exposição a imagens e vídeos sexuais nos últimos 12 meses. O Into the Light Index consolida dados de pesquisas, estudos e práticas nacionais para estimar a prevalência de abuso e exploração sexual infantil on-line.

Essas formas de violência sexual infantil, tanto de contato quanto sem contato, têm sérios impactos emocionais, de saúde e psicossociais em crianças e jovens, incluindo na idade adulta.

Para ler uma versão digital do livro, acesse

www.BreakTheRecord.org

As fotos que acompanham este anúncio estão disponíveis em:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59e87526-9bed-47ea-9a9a-32a12e75aaf8

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e083d89-366f-4113-adfa-b276e5d669a5

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0b42061-7b34-4ffb-a637-b88af62c6bf2

