A Bitget ocupa o 2º lugar global em entradas mensais de CEX, atraindo US$ 1,78 bilhão, confirma DefiLlama

VICTORIA, Seychelles, Nov. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a principal Bolsa Universal (UEX) do mundo, divulgou seu Relatório de Transparência de outubro de 2025, revelando mais um mês de entradas institucionais recordes, inovação de produtos e crescimento da comunidade global. Os resultados destacam como o modelo UEX da Bitget continua a redefinir as finanças modernas, unindo precisão centralizada, inovação descentralizada e acessibilidade no mundo real em um ecossistema integrado.

Um destaque importante do relatório foi o estudo conjunto da Bitget e da Nansen, que revelou um impresionante aumento de US$ 23,1 bilhões na liquidez institucional que circula pela bolsa. A pesquisa mostrou que a participação institucional nos mercados à vista da Bitget subiu de 39,4% em janeiro para 72,6% em julho, enquanto a atividade de formadores de mercado de futuros aumentou de 3% para 56,6% durante o mesmo período. Os dados da Nansen posicionaram a Bitget entre as duas principais bolsas globais em volume de negociação institucional em pares BTC, ETH, SOL e XRP, citando sua alta liquidez e infraestrutura avançada como principais impulsionadores por trás da mudança.

O relatório também destacou a contínua ascensão da Bitget nos rankings do mercado global. De acordo com o painel de Transparência CEX da DefiLlama, a Bitget ficou em 2º lugar globalmente em entradas mensais de ativos, registrando US$ 1,78 bilhão em entradas líquidas e reservas totais de US$ 7,83 bilhões em outubro. Notavelmente, as reservas de Bitcoin da Bitget aumentaram de 28,6 mil BTC para 30,3 mil BTC, um aumento mensal de 6%, desafiando a tendência mais ampla do setor de redução das reservas de bolsas centralizadas. Esse crescimento sustentado reforça a integridade de capital consistente da Bitget e a confiança do usuário, mesmo em meio a condições de mercado voláteis.

A linha de produtos da Bitget também expandiu seu alcance para novas classes de ativos. Seus contratos futuros de ações dos EUA ultrapassaram US$ 1 bilhão em volume acumulado de negociações, oferecendo aos usuários exposição a contratos perpétuos sintéticos vinculados a ações globais, como Apple, Tesla e NVIDIA. O marco reforçou a crescente influência da Bitget na intersecção dos mercados tradicional e digital, ao mesmo tempo em que avança em sua visão UEX de acessibilidade a múltiplos ativos.

O principal assistente de IA da empresa, GetAgent, apresentou “Ask Satoshi”, uma campanha interativa comemorando o 17º aniversário do Bitcoin Whitepaper. A ativação permitiu que os usuários se envolvessem em conversas em tempo real com uma simulação de IA do criador anônimo do Bitcoin, despertando curiosidade e diálogo entre as comunidades globais, ao mesmo tempo que mostrava a mistura de educação, tecnologia e cultura da Bitget.

A Bitget Wallet também deu passos importantes em direção à usabilidade convencional ao lançar a abstração de gás multichain, permitindo que os usuários paguem taxas em USDT, USDC ou BGB em várias redes. Integrações adicionais com HyperEVM e Plasma aprimoraram ainda mais a acessibilidade entre cadeias, posicionando a Bitget Wallet como um dos gateways mais versáteis do setor para atividade onchain e autocustódia.

Além da tecnologia, a Bitget manteve seu compromisso com a educação e o empoderamento da juventude por meio de iniciativas de impacto social. A CEO Gracy Chen participou da Global Game Jam da UNICEF, incentivando jovens desenvolvedores a explorar a tecnologia blockchain para o bem social, enquanto a colaboração da empresa com o Google Developer Group na KU Leuven reuniu inovação em IA e blockchain no “AI Accelerate Hack.”

Gracy Chen, CEO da Bitget, disse: “Nossa evolução como uma Bolsa Universal é guiada pela progressão constante e pela busca por atender melhor nossos usuários. De liquidez institucional e mercados tokenizados à negociação impulsionada por IA e ativações culturais, cada conquista nos aproxima de um futuro financeiro mais aberto e inteligente. UEX não é apenas um modelo, é como estamos construindo a próxima era das finanças globais.”

O Relatório de Transparência de outubro de 2025 da Bitget reflete uma empresa em movimento, escalando liquidez, ampliando o acesso e conectando as finanças tradicionais e descentralizadas por meio de inovação, transparência e inclusão. À medida que a UEX continua a evoluir, a Bitget permanece na vanguarda do movimento para tornar as finanças universalmente conectadas e acessíveis a todos.

Leia o relatório de transparência completo aqui .

