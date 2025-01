A Bitget faz parceria com a Kaia Foundation para promover o ecossistema de Mini-Dapp no LINE Messenger

VICTORIA, Seychelles, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal empresa de exchange de criptomoedas e Web3, tem o prazer de anunciar uma parceria estratégica com a Kaia DLT Foundation para acelerar o crescimento do ecossistema de Mini-Dapp baseado em blockchain da Kaia, lançado hoje no LINE Messenger. Essa colaboração se concentrará na identificação de Mini-Dapps de alto potencial, oferecendo suporte abrangente em estratégias de incubação, consultoria, listagem e entrada de mercado para impulsionar seu sucesso.

O blockchain da Kaia, conhecido por sua arquitetura inovadora e ênfase na simplicidade, posicionou-se como pioneiro no espaço Web3 da Ásia. Sua capacidade exclusiva de se integrar perfeitamente a plataformas Web2, como o LINE Messenger, chamou bastante atenção. Em 2024, a Kaia atingiu o marco de mais de 2 milhões de carteiras ativas exclusivas e 13 milhões de transações totais, com mais de 9.000 contratos ativos já implantados em sua rede. Esse crescimento impressionante reflete a sólida base técnica da Kaia e a escalabilidade necessária para dar suporte a um próspero ecossistema descentralizado.

Gracy Chen, CEO da Bitget, expressou seu entusiasmo com essa parceria: “Em 2024, nossa ampla colaboração com o ecossistema TON trouxe novos fluxos de usuários sem precedentes para o setor Web3, demonstrando o imenso potencial de unir Web2 e Web3. Acreditamos plenamente que impulsionar a adoção da Web2 pelos usuários continuará sendo um foco fundamental em 2025. Com a parceria com a Kaia Foundation, pretendemos descobrir e capacitar Mini-Dapps excepcionais no LINE Messenger, impulsionando a inovação e a adoção nesse espaço em rápida evolução”.

O Dr. Sam Seo, presidente da Kaia DLT Foundation, declarou: “A Bitget tem se mostrado consistentemente como líder na capacitação de projetos Web3 com sua experiência inigualável em alcance de mercado global. Essa colaboração com a Bitget marca um capítulo empolgante para o ecossistema da Kaia, pois trabalhamos juntos para identificar e ampliar a próxima geração de Mini Dapps. Com o apoio da Bitget, estamos confiantes de que o blockchain da Kaia se tornará uma pedra fundamental da inovação da Web3”.

No mesmo dia, a Kaia Foundation apresentou oficialmente o Portal Dapp, que inicialmente tinha 30 Mini Dapps selecionados. Todos os Dapps são criados no blockchain Kaia e acessíveis diretamente do LINE Messenger, um aplicativo de bate-papo moderno com mais de 200 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo. Essa iniciativa capacitará a Kaia a levar serviços descentralizados a públicos comuns.

Sobre a Kaia

A Kaia é uma blockchain pública de alto desempenho que permite o acesso a Web3 a centenas de milhões de pessoas em toda a Ásia. Formada pela fusão das blockchains Klaytn e Finschia, inicialmente desenvolvidas pela Kakao e pela LINE, respectivamente, a Kaia é o maior ecossistema de Web3 da Ásia, integrado aos programas de mensagens KakaoTalk e LINE, que, juntos, têm uma base de usuários de mais de 250 milhões – todos eles podem experimentar a Web3 com a facilidade e a velocidade da Web2 em seu superaplicativo de mensagens favorito para se conectar, criar, colaborar e contribuir com o ecossistema. Saiba mais em www.kaia.io.

Sobre a Kaia DLT Foundation

A Kaia DLT Foundation, com sede em Abu Dhabi, foi criada em 2024 para expandir o ecossistema da Kaia, uma plataforma global de blockchain de camada 1. Impulsionamos a adoção e o desenvolvimento de novas tecnologias para garantir que a Kaia cumpra seu papel como uma plataforma de blockchain acessível, transparente e sustentável para desenvolvedores e usuários, e facilitamos a tomada de decisões para garantir que o ecossistema continue a se expandir de modo ideal no cenário de blockchain em rápida mudança.

