A Bitget adquire 1,7 milhões de utilizadores em agosto, destaques do relatório mensal

A Bitget, a plataforma de criptomoeda líder mundial e empresa de Web3 partilhou o seu relatório de transparência de agosto de 2024, que realça um crescimento significativo, adicionando 1,72 milhões de utilizadores apesar das difíceis condições do mercado. O mercado das criptomoedas registou um declínio acentuado, com a Bitcoin a cair abaixo dos 50 000 USD, mas a Bitget manteve a resiliência ao integrar novas funcionalidades e ao apresentar iniciativas estratégicas.

Um ponto de destaque foi a integração do Apple Pay e do Google Pay, permitindo que os utilizadores convertam moeda fiduciária em criptomoeda. Isto permitiu alavancar as capacidades da Bitget, tornando mais fácil para os utilizadores a compra e negociação de criptomoedas a nível global através do suporte de mais de 140 moedas fiduciárias e mais de 100 criptomoedas.

A Bitget nomeou Hon Ng como Diretor de Assuntos Jurídicos, reforçando o respetivo foco na conformidade e envolvimento regulamentar. Com mais de 20 anos de experiência, Ng lidera os esforços de expansão para novos mercados e intensificação do diálogo regulamentar a nível mundial para a Bitget. Esta nomeação está em linha com o objetivo da empresa de avançar na adoção da criptomoeda através de uma forte conformidade.

Em agosto, a Bitget apresentou um impressionante crescimento ao oferecer 800 tokens e 900 pares de trading à vista, com volumes diários de 400 milhões de dólares nos mercados à vista e 7 mil milhões de dólares nos mercados de futuros. O fundo de proteção da plataforma continua forte com 400 milhões de dólares, garantindo a segurança dos utilizadores.

“A constante inovação e avanços em termos de segurança da Bitget fazem com que seja uma das plataformas de mais rápido crescimento. Adicionar mais de um milhão de utilizadores de forma consistente, mês após mês, foi uma enorme conquista para nós e também demonstra a crescente participação na utilização da criptomoeda por um público mais alargado”, afirma Gracy Chen, CEO na Bitget.

A introdução de novos produtos, tais como a Bitget Booster Platform, também foi lançada para ligar os influenciadores de criptomoeda aos projetos, oferecendo comissões generosas aos criadores de conteúdos. Além disso, o lançamento do P2P Shield reforçou a segurança para transações “peer-to-peer” (entre pares), protegendo os utilizadores de fraudes.

A Bitget também conseguiu obter a certificação ISO 27001:2022, que demonstra o seu compromisso para com a manutenção dos mais altos padrões de segurança da informação. À medida que a plataforma se expande, estes desenvolvimentos mantêm a Bitget como um líder forte no setor das criptomoedas, ao mesmo tempo que garante a segurança dos utilizadores e a proteção dos ativos.

A plataforma conta atualmente com mais de 185 mil negociadores profissionais e mais de 840 mil seguidores de copy trading, o que resulta em mais de 90 milhões de transações com sucesso. Os ganhos destas transações resultaram em mais de 500 milhões de dólares em ganhos, com 23 milhões de dólares partilhados entre os negociadores de elite.

No que respeita à Bitget Wallet, a carteira descentralizada do ecossistema da Bitget apresentou uma carteira MPC com início de sessão do Telegram, simplificando o acesso à Web3 e permitindo aos utilizadores criar carteiras sem chaves através das respetivas contas no Telegram. Esta inovação aumenta a segurança e a capacidade de utilização, ao que se junta um novo bot de negociação do Telegram, que oferece atualizações do mercado em tempo real e facilita a negociação de moedas meme. Além disso, a Bitget Wallet integrou listas de tokens da Four.Meme e da Sun Pump para as memecoins TRON e BNB Chain, atualizou as funcionalidades de transações e atribuiu 2 milhões de $TRX para subsidiar taxas de gás, tornando a negociação mais rápida, mais barata e mais fácil de utilizar.

Para obter informações mais detalhadas, visite o Relatório de transparência de agosto da Bitget.

