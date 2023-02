360 bourses d’études seront versées aux jeunes femmes du monde entier pour accélérer leur éducation en matière de durabilité

NEW YORK, 6 février 2023 /PRNewswire/ — Les candidatures sont ouvertes aux jeunes femmes (âgées de 15 à 17 ans et demi) du monde entier pour le programme AFS Global STEM Accelerators , un programme d’échange virtuel de bourses d’études complètes dans les domaines de la durabilité, des STIM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques) et de l’impact social positif.

Ce programme est géré par AFS Intercultural Programs , un réseau mondial d’échanges interculturels à but non lucratif ayant plus de 75 ans d’expérience dans l’éducation internationale. AFS a reçu le prix Excellence in Diversity and Inclusion in International Education (EDIIE, excellence en matière de diversité et d’inclusion dans l’éducation internationale) 2022 de Diversity Abroad pour la réussite de l’inauguration du programme Accelerators. 20 % des bourses d’études seront allouées aux réfugiés et aux jeunes filles issues de populations déplacées, que ce soit en raison de la guerre, de la violence ou d’une catastrophe naturelle.

Le programme Accelerators fait partie d’une initiative plus large de bourses d’études sur cinq ans visant à bénéficier à 5 000 jeunes dans le monde entier, en mettant l’accent sur le soutien aux femmes. Cette initiative est financée par bp, et le programme d’études est codéveloppé par AFS et le Center for Social Impact Strategy de l’Université de Pennsylvanie. AFS mène des actions de sensibilisation avec le soutien de SPARK, une ONG internationale qui crée des passerelles pour les jeunes, en particulier les femmes et les réfugiés, dans les communautés fragiles du monde entier. Le programme fournit également une assistance Internet et technique aux utilisateurs dans le besoin.

Les précédents boursiers sont le reflet de la diversité pour laquelle le programme a été conçu : 20 % étaient des réfugiés ou des personnes déplacées, 82 % s’identifiaient comme des personnes de couleur, 51 % étaient issus de foyers à faibles revenus et 10 % étaient les premiers de leur famille à obtenir un diplôme d’études secondaires.

Les boursiers AFS expriment leur désir d’un avenir meilleur et plus inclusif : « Je viens d’une société traditionnelle où les filles n’ont même pas le droit d’aller à l’école, a confié Harira, une participante afghane. Participer à ce programme est ma première étape vers la réalisation de mon objectif d’explorer le monde et de devenir une personne influente dans l’amélioration des sociétés durables. »

Le programme Accelerators se termine par l’élaboration par les étudiantes de projets et de présentations à impact social qui offriront des solutions potentielles aux défis du monde réel, en mettant l’accent sur la durabilité. Les participants obtiendront le Certificat avancé de compétence globale pour l’impact social, décerné par AFS et l’Université de Pennsylvanie.

« Le vif intérêt de ces jeunes femmes brillantes du monde entier est remarquable, a déclaré Kerry Dryburgh, vice-président exécutif chargé des relations humaines et de la culture chez bp. Leur volonté de faire la différence et les compétences qu’elles vont acquérir font d’elles de futures actrices du changement, des leaders et des innovatrices. »

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2023, et la première série de bourses commence le 13 mai.

Pour en savoir plus et postuler : https://afs.org/ global-stem/accelerators .