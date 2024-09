11x Obtém Financiamento da Benchmark de US $ 24 milhões para a Série A para a Criação do Futuro do Trabalho Digital

Investimento Irá Acelerar o Desenvolvimento de Trabalhadores Digitais Alimentados por IA e Expansão da Presença Global

SAN FRANCISCO, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A 11x , uma startup de IA pioneira que está transformando a força de trabalho moderna com trabalhadores digitais autônomos, anunciou hoje o fechamento de uma rodada de financiamento da Série A de US $ 24 milhões. A rodada foi liderada pela Benchmark, com participação da Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, HubSpot Ventures, Project A, 20VC, 20Growth e 20Sales.

Fundada em 2022 pelo CEO Hasan Sukkar, a 11x simplifica as operações de Go-to-Market (GTM) com trabalhadores digitais alimentados por IA, permitindo que as equipes se concentrem no trabalho estratégico.

“Não visamos os gastos com SaaS e sim os orçamentos de contratação. O nosso foco é vender trabalho”, disse Guillaume Roux-Romestaing, Dirigente de Parcerias da 11x.

Abordagem ao Desafio GTM

Nas últimas duas décadas as ferramentas GTM passaram a ser cada vez mais fragmentadas. A proliferação de software especializado – de CRMs e plataformas de automação de marketing a ferramentas de engajamento de vendas e serviços de enriquecimento de dados – sobrecarregou as equipes de receita.

“Desde que o Salesforce foi inventado em 1999, o acúmulo de software GTM especializado nas equipes levou a sistemas fragmentados e custos operacionais inflados. Cada nova ferramenta geralmente requer suas próprias integrações, manutenção e treinamento, eliminando quaisquer ganhos de eficiência que essas ferramentas deveriam proporcionar”, explicou Keith Fearon, Dirigente de Crescimento da 11x.

A Solução 11x

A 11x está redefinindo a força de trabalho com o desenvolvimento de trabalhadores digitais alimentados por IA que executam fluxos de trabalho de forma autônoma nas equipes de receita. Com a automatização das funções tradicionalmente desempenhadas por funcionários, esses trabalhadores digitais podem ser “contratados” para lidar com tarefas de forma eficiente e em escala.

“O ponto principal é separar tarefas específicas tradicionalmente realizadas pelos funcionários e revendê-las”, disse Sarah Tavel, Sócia Geral da Benchmark.

No início deste ano, a 11x lançou a “Alice”, uma Representante de Desenvolvimento de Vendas baseada em IA. Alice ganhou força significativa ao ajudar as empresas a crescer no piloto automático, automatizando a prospecção, o engajamento multicanal e a personalização em escala. O recente lançamento do “Jordan”, um representante de telefone de IA focado na qualificação de leads de entrada, já recebeu o interesse de empresas com o objetivo de agilizar seus processos de “velocidade para liderar”.

Impacto do Investimento e Planos de Crescimento

O financiamento da Série A acelerará o pipeline de desenvolvimento de produtos da 11x, expandirá a equipe e aumentará sua presença no mercado global, particularmente no mercado dos EUA, para onde a empresa transferiu recentemente sua sede. A equipe continua a crescer lá, atraindo contratações importantes de empresas líderes de tecnologia, como o CTO Prabhav Jain (ex-Dirigente de Engenharia de Serviços Financeiros da Brex).

“Em dois anos, acreditamos que os trabalhadores digitais serão uma parte regular da forma como as empresas em todo o mundo operam”, disse Hasan Sukkar.

Sobre a 11x

A 11x é uma startup de IA fundada em 2022 por Hasan Sukkar. A empresa é especializada no desenvolvimento de trabalhadores digitais autônomos que automatizam os fluxos de trabalho de Go-to-Market (GTM), permitindo que as organizações aumentem a eficiência e reduzam os custos. A 11x se concentra em automatizar funções em equipes de GTM, como Vendas, Marketing e Operações de Receita.

Para mais informação, visite 11x.ai .

Contatos:

Keith Fearon – Dirigente de Crescimento da 11x

Email: keith@11x.ai

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/611dfd4d-804c-49a2-83fe-94fbdcdbff65

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52cc596e-a9c8-4d71-b427-dbfa36170db5

GlobeNewswire Distribution ID 9231958