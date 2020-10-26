شركة ووري تنشر جناحيها عالميا، وتفتتح مركز امتياز لها في أفريقيا

كوناكري، غينيا، 26 تشرين الأول/أكتوبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — عززت شركة ووري إنيرجيز، وهي الشركة المصنعة لوحدات الطاقة الشمسية الأكبر في الهند، مؤخرا وجودها في منطقة غرب أفريقيا بافتتاحها فرع امتياز لها في كوناكري وستكون لها صالة عرض خاصة بها هناك حيث ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لجميع متطلبات العملاء في كوناكري.

وسيثبت مركز الامتياز هذا أنه حامل الشعلة في مهمة الطاقة الشمسية لغينيا. فعبر إدخال منتجاتووريالشمسية عالية الجودة، سيتم إخراج الكثير من الناس من الظلمة إلى النور، وسيمكن الكثير من الأطفال من الدراسة، وستحصل المدارس بفضله على الكهرباء، وستحتوي المزارع على مضخات شمسية للري، وستكون للمصانع والمجمعات التجارية إمدادات طاقة نظيفة. تلتزمووريبالقيام بدورها في مساعدة غينيا على تأمين الطاقة.



وفي حديثه في هذا الحدث، قال ثيرنو فاليلو بالدي، الشريك فيثينو أند بروذرز، “لقد اخترناووريكمورد لأننا نؤمن بجودة معداتووري، والكفاءة الفنية لفريقووريوخدمات الدعم التي ستوفرها لنا الشركة لدعم تنفيذ مشاريعنا. إن التزامنا يتمثل في تعزيز العلامة التجارية لووريفي جميع أنحاء غينيا وأفريقيا من أجل جعلها أكثر استخدامًا في قارتنا في السنوات القادمة”.



قدمتووريبالفعل ما يقرب من 3.1 غيغاواط من الألواح الشمسية حتى الآن على مستوى العالم، وكلفت أكثر من 600 ميغاواط من مشاريعالهندسة والمشتريات والبناءالشمسية في الهند.



ويقول سونيل راثي، مدير المبيعات والتسويق بشركة ووري إنيرجيز المحدودة، “تتمثل رؤيانا في جعل الكهرباء ميسورة التكلفة ونظيفة ومتاحة للجميع. ومن خلال هذا المسعى، فإننا في رحلة لتحسين وصولنا والوصول إلى أبعد أركان العالم. لقد فتحنا أكثر من 350 امتيازًا في جميع أنحاء الهند، وبدأنا الآن مشاريعنا العالمية، وفي غضون وقت قصير لدينا بالفعل امتياز دولي لنا في دولجمعية جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، والآن في القارة الأفريقية. نحن على ثقة من أن المنتجات عالية الجودة منووريستكون مغيرة لقواعد اللعبة في سوق غينيا الذي تهيمن عليه منتجات الطاقة الشمسية الرخيصة ومنخفضة الجودة. بالنسبة لجودةووري، فإن أداء وموثوقية منتجاتها لهما أهمية قصوى وسنقدم الأفضل لغينيا”.



ووريهي الشركة الرئيسية لمجموعةووري، وهي تتمتع بأكبر قدرة تصنيع للوحدات الكهروضوئية الشمسية في البلاد تبلغ 2 غيغاواط، وهي واحدة من الشركات الرائدة في الهند في خدمات الهندسة والمشتريات والبناء، وتطوير المشاريع، وحلول الأسطح، ومضخات المياه بالطاقة الشمسية، ومنتجات الطاقة الشمسية الأخرى. تتواجدووريفي أكثر من 350 موقعًا على المستوى الوطني و68 دولة حول العالم.