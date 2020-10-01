تحتفلهوت فوركسبفوزها بجائزتين في إفريقيا

هوت فوركسالوسيط الحائز على جوائزهو وسيط مختار من تجار الفوركس في جميع أنحاء إفريقيا يوفر أفضل تجربة تداول لعملائه الكرام!

لقد رفعت هوت فوركس، الوسيط متعدد الأصول المشهور عالميًا في العقود مقابل الفروقات ، من سقف صناعة العملات الأجنبية منذ أن حصلت الشركة على لقبين مرموقين من مجلة الأعمال الدولية ، “أفضل تجربة تداول في إفريقيا 2020” و “أفضل أمان لمحافظ العملاء في إفريقيا 2020” “، تقديراً لجودة تجربة التداول والمستويات العالية من أمان الأموال المقدمة للمتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء إفريقيا.

على مر السنين ، استثمرتهوت فوركسبشكل كبير في تحسين ظروف التداول المقدمة لقاعدة عملائها الدوليين من خلال الجمع بين الأسعار التنافسية وسرعة التنفيذ والمنصات المبتكرة والخدمة ذات المستوى العالمي والشفافية الكاملة فيما يتعلق بخدماتها. إن التزامها الممتد لعقد من الزمان بتقديم شروط التداول المتميزة للمتداولين هو ما ميز الشركة بين الشركات المنافسة في المجال .

علق الرئيس التنفيذي لشركةهوت فوركسمؤخرًا على الجائزة: “يسعدنا الاعتراف بشركتنا بهذا التكريم الكبير. تعكس الجائزة جهودنا المستمرة لتزويد العملاء من العديد من أنحاء العالم بنفس نزاهة الأعمال وضمان أفضل تجربة تداول ممكنة للجميع. سنواصل العمل الجاد لإثراء تجربة التداول لعملائنا وتحسينها وإتقانها من خلال الظروف التنافسية والشفافية الكاملة وأعلى المعايير التنظيمية “.

ملاحظات لوسائل الإعلام:

حول هوت فوركس

يعود تاريخهوت فوركسإلى عام 2010 ، وهو الاسم التجاري لمجموعةأج أف ماركا التي تضم كيانات عالمية ومنظمة تعمل كوسيط متعدد الأصول يقدم كل من خدمات تجارة التجزئة والمؤسسات للعملاء من جميع أنحاء العالم. تعملهوت فوركسباستمرار على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق ، وهي حقيقة أكدتها:

تم فتح أكثر من 2،000،000 حساب حقيقي

أكثر من 40 جائزة دولية

دعم العملاء بأكثر من 27 لغة

أعلى معايير أمان للأموال.

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تحذير المخاطر:

قد لا يكون تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات مناسبًا لجميع المستثمرين لأنها تنطوي على درجة عالية من المخاطرة برأس المال الخاص بك.

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